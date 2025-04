Luizianne Lins é lançada pré-candidata ao Senado em evento do Campo de Esquerda e aumenta disputa no grupo governista

A deputada federal Luizianne Lins (PT) foi lançada pré-candidata ao Senado, na noite desta segunda-feira (7), em ato do Campo de Esquerda, no Benfica, em Fortaleza. O evento foi organizado inicialmente para a definição de candidaturas do grupo para as presidências do partido no Ceará e na Capital, no Processo de Eleição Direta (PED) da legenda.

À imprensa, a deputada disse que "ninguém pode fugir às tarefas que coletivamente estão colocadas" e que a pré-candidatura "é um processo da gente fazer essa discussão dentro e fora do partido".

O nome da parlamentar foi anunciado pelos militantes em meio às falas durante o evento. Luizianne, que foi prefeita de Fortaleza entre 2005 e 2012, é deputada federal desde 2015.

Além da ex-prefeita colocada, o partido tem o também deputado federal José Guimarães (PT) como pré-candidato à Casa Alta. O nome dele inclusive já foi defendido pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

A base do governador Elmano de Freitas, porém, tem outros nomes no páreo para as duas vagas que estarão em jogo em outubro de 2026.

Nomes colocados para o Senado

Além dos petistas na disputa interna, o grupo tem nomes como o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB), o deputado federal Junior Mano (PSB), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho (PSD), e Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do governo estadual.

Disputa no PED

Para o Processo de Eleição Direta, o Campo de Esquerda definiu a vereadora Adriana Almeida para a presidência estadual da legenda, e a vereadora Mari Lacerda foi indicada para disputar a presidência do PT em Fortaleza. A eleição interna está marcada para ocorrer em julho deste ano.