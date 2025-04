As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) começaram nesta semana. Por meio dessa prova, jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada podem adquirir um certificado com o mesmo valor de um diploma de conclusão dos ensinos fundamental e médio.

Para se inscrever, basta o participante acessar o site oficial do exame, inserir o CPF, a data de nascimento e resolver um pequeno quebra-cabeça para validar a inscrição. Depois, é só clicar em "Enviar".

Não é preciso pagar nenhuma taxa no momento da inscrição.

As provas serão realizadas em todo o Brasil no dia 3 de agosto, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quem pode participar do Encceja?

Podem se candidatar para a prova todos os jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior, assim como pessoas privadas de liberdade. Para garantir o certificado de conclusão do ensino fundamental, é necessário ter no mínimo 15 anos até o dia de realização da prova. Já para o de conclusão do ensino médio, é exigido ter a idade mínima de 18 anos completos.

Como funciona o Encceja

Desde 2022, o Encceja é usado como base para a certificação das competências adquiridas no ambiente escolar, cujos resultados são usados pelas secretarias estaduais de Educação, que emitem os certificados de conclusão do ensino médio.

O exame ainda elabora dados sobre as políticas públicas voltadas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), usados como referência de avaliação educacional.

