Veja concursos públicos com inscrições abertas em dezembro de 2025

Apesar de ser um período festivo e com clima de fim de ano, o mês de dezembro está com diversas oportunidades para quem está procurando um cargo público. As seleções são para localizações variadas e abrangem perfis de candidatos dos níveis fundamental, médio e superior.

O Diário do Nordeste mapeou pelo menos 10 mil vagas ofertadas por órgãos públicos, como prefeituras e Câmaras Municipais. As remunerações variam de um salário mínimo até R$ 16,4 mil.

O Diário do Nordeste separou, a seguir, alguns dos editais abertos neste mês de dezembro em diferentes regiões do País.

Confira os editais abertos no Ceará

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) deu início, nesta terça-feira (2), às inscrições para preencher 66 vagas de professor efetivo do magistério superior. As vagas são destinadas para nível superior e abrangem os campi de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.

As remunerações iniciais podem variar entre R$ 3 mil e R$ 13 mil, com valores a depender da categoria de ensino - graduação, mestrado ou doutorado - e à jornada destinada à cada função. Em sua maioria, os cargos preveem uma jornada de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

Os segmentos da instituição com maior quantitativo de vagas para a profissão são a Faculdade de Medicina (Famed), o Centro de Ciências e a Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (Feeac). As inscrições vão até o dia 12 de dezembro e podem ser realizadas pelo site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC).

>>> Confira o Edital Nº4/2025.

Câmara Municipal de Farias Brito

A Câmara Municipal de Farias Brito, cidade na Região do Cariri, está com concurso público aberto para preencher cinco vagas. Os cargos de Técnico Legislativo e Ouvidor são destinados ao nível médio, enquanto os de Auditor e Controlador Interno são para os candidatos com Ensino Superior.

As inscrições terão início nesta quinta-feira (4) e podem ser realizadas através do site da Universidade Patativa do Assaré (UPA). O processo seguirá aberto até dia 4 de janeiro de 2026.

A remuneração para nível médio é de R$ 2.486,56. Para o Ensino Superior, esse valor é de R$ 3 mil.

>>> Confira o Edital Nº001/2025.

Câmara Municipal da Independência

A Câmara Municipal da Independência, cidade no interior do Ceará, está ofertando 10 vagas para variados cargos administrativos, como Auxiliar de Serviços Gerais, Assessor, Assistente e Controlador Geral. A oportunidade abrange funções para candidatos de nível fundamental, médio ou superior completos.

As remunerações iniciais variam de acordo com o nível da vaga, podendo chegar a R$ 2.500. Para se inscrever, basta acessar o site do Instituto Seletiva. O período de inscrições está previsto para encerrar dia 7 de dezembro.

>>> Confira o Edital Nº 01/2025.

Prefeitura de Viçosa do Ceará

A Prefeitura de Viçosa do Ceará, município da microrregião da Ibiapaba, está com concurso aberto para preencher 139 vagas voltadas para os níveis médio e superior. A remuneração inicial para cargos de Ensino Médio é de um salário mínimo, enquanto as demais funções podem chegar a R$ 4.318.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de dezembro e podem ser feitas através do portal do Instituto Consulpam.

A função destinada ao nível médio é de Auxiliar de Saúde Bucal. Os demais vínculos empregatícios são:

Fiscal de Urbanismo;

Fiscal de Meio Ambiente;

Fiscal Fazendário;

Cirurgião Dentista;

Enfermeiro;

Técnico de Enfermagem;

>>> Confira o Edital Nº 001/2025.

Prefeitura de Caridade

A Prefeitura de Caridade, cidade próxima a Canindé, também está com edital de concurso público aberto este mês. Ao todo, são 104 vagas para nível fundamental, médio e superior, com cargos voltados à educação escolar. A remuneração pode chegar até R$ 2.645.

Confira as funções de cada vaga:

Monitor de transporte escolar;

Cuidador;

Secretário escolar;

Assistente social em atividade educacional;

Professor;

Psicólogo em atividade educacional;

Psicopedagogo;

As inscrições estão abertas até o dia 13 de dezembro e podem ser realizadas através do portal da Fundação CETREDE.

>>> Confira o Edital Nº001/2025.

Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura da Capital cearense está ofertando 32 vagas para a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), todas destinadas ao nível superior. Ao todo, são 25 vagas para profissionais da Pedagogia e 7 para candidatos com Ensino Superior em Terapia Ocupacional.

A remuneração é de R$ 2.949,77 e as inscrições seguem até o dia 14 de dezembro. Os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza para realizar a inscrição.

>>> Confira o Edital Nº 188/2025.

Prefeitura de Acarape

A Prefeitura de Acarape está com concurso público aberto para 100 vagas destinadas a diferentes cargos de professor na Cidade. O salário inicial é de R$ 2.433.

Confira as categorias de ensino ofertadas no edital:

Ensino Infantil;

Ensino Fundamental;

Língua Portuguesa;

Matemática;

Ciências;

História;

Geografia;

Arte-Educação;

Educação Física;

Inglês;

O período de inscrições vai até o dia 22 de dezembro e os interessados podem realizá-la através do portal do Instituto Consulpam.

>>> Confira o Edital Nº 001/2025.

Câmara Municipal de Pacatuba

A Casa Legislativa de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, possui 19 vagas para preenchimento através de um concurso público. As funções abarcam candidatos com nível fundamental, médio e superior completo, com cargos administrativos e de analista.

A remuneração pode chegar a R$ 3 mil. Os interessados devem se inscrever através do site Icece até o dia 5 de janeiro de 2026.

>>> Confira o Edital Nº 001/2025.

Veja editais nacionais e de outras regiões

Concurso Caixa

A Caixa Econômica Federal dispõe de 184 vagas imediatas distribuídas por todo o Brasil, voltadas para o nível superior. As funções disponíveis através do concurso são de Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Mecânico e Médico do Trabalho.

Os cargos da área da Arquitetura e da Engenharia possuem remuneração mensal de R$ 16.495, com uma jornada de trabalho diária de 8 horas. Já para a área da Medicina, essa jornada é de 6 horas e o salário inicial é de R$ 12.371.

As inscrições permanecem abertas até o dia 8 de dezembro e devem ser realizadas pelo site da Cesgranrio.

>>> Confira o Edital Nº 01/2025/NS.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com seleção aberta para mais de 9 mil vagas temporárias para diferentes municípios do País, todas de nível médio. No estado do Ceará, há vagas para 17 cidades, incluindo a Capital.

Os cargos são para agente de pesquisas e mapeamento, com 8.480 vagas, e para supervisor de coleta e qualidade, com outras 1.110 posições a serem preenchidas. Respectivamente, as remunerações são de R$ 2.676,24 e de R$ 3.379.

Para a vaga de supervisor, além da comprovação do nível médio, é necessário que o candidato possua a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro do prazo de validade com, no mínimo, a categoria B.

As inscrições seguem até o dia 11 de dezembro, através do site da Fundação Getúlio Vargas.

>>> Confira o edital para agente.

>>> Confira o edital para supervisor.

PMMG

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) está com inscrições abertas para o preenchimento de 60 vagas para o cargo de Oficial, destinadas a candidatos que possuam nível superior completo em Direito. É necessário ter a CNH com, no mínimo, categoria B, além de idade entre 18 e 31 anos na data de inscrição.

O salário inicial é de R$ 11.547,07 (2º Tenente). Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de dezembro através do site da PMMG.

>>> Confira o Edital Nº 11/2025.