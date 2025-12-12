Empresa de internet faz seleção com 35 vagas de emprego em Fortaleza

A Brisanet realiza um novo processo seletivo com 35 vagas de emprego em Fortaleza, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcDs).

O cargo ofertado é o de Promotor de Vendas Externo, na modalidade porta a porta.

A seleção acontece na próxima quinta-feira (18) na loja da empresa na avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, a partir das 8h.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e levar o currículo impresso. A equipe de Recrutamento e Seleção da Brisanet estará presente para explicar aos candidatos as atribuições do cargo e apresentar mais sobre a empresa.

Veja também Papo Carreira Seleção IBGE: o que faz um agente de pesquisas e mapeamento? Papo Carreira Resultado da PND é divulgado nesta sexta-feira (12)

Benefícios

Segundo a empresa, são ofertados como benefícios: vale-alimentação, plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, auxílio para dependentes com deficiência, entre outros.

Além disso, os colaboradores têm acesso a desconto especial nos produtos da marca (internet fixa e telefonia móvel).

Serviço:

Processo seletivo Brisanet: