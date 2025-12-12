Empresa de internet faz seleção com 35 vagas de emprego em Fortaleza
Ação acontece na próxima quinta-feira (18).
A Brisanet realiza um novo processo seletivo com 35 vagas de emprego em Fortaleza, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcDs).
O cargo ofertado é o de Promotor de Vendas Externo, na modalidade porta a porta.
A seleção acontece na próxima quinta-feira (18) na loja da empresa na avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, a partir das 8h.
Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e levar o currículo impresso. A equipe de Recrutamento e Seleção da Brisanet estará presente para explicar aos candidatos as atribuições do cargo e apresentar mais sobre a empresa.
Benefícios
Segundo a empresa, são ofertados como benefícios: vale-alimentação, plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, auxílio para dependentes com deficiência, entre outros.
Além disso, os colaboradores têm acesso a desconto especial nos produtos da marca (internet fixa e telefonia móvel).
Serviço:
Processo seletivo Brisanet:
- Data: 18 de dezembro
- Horário: a partir de 8h
- Local: Loja da Brisanet (avenida Santos Dumont, 3000, Aldeota).