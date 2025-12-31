Veja mensagens de Ano Novo para enviar a familiares e amigos na chegada de 2026
Confira algumas opções que podem alegrar as celebrações de quem você ama.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A chegada do Ano Novo 2026 é um momento de reflexão e quando muitos aproveitam para expressar gratidão. Com a virada de calendário, muitas pessoas costumam compartilhar mensagens com amigos e familiares, desejando um bom início de ciclo.
Diante disso, o Diário do Nordeste separou diversas opções de mensagens para você enviar aos entes queridos na chegada deste novo ano. Confira abaixo!
Mensagens de Ano Novo 2026
- Que 2026 chegue trazendo novos começos, mais leveza e muitas conquistas. Obrigado(a) por fazer parte da minha história e por caminhar comigo até aqui. Feliz Ano Novo!
- Assim como o sertão floresce depois da chuva, que 2026 renove nossos sonhos. Que não falte fé, força e alegria no seu caminho.
- Ao me despedir do ano que passou, só consigo agradecer por você. Que 2026 seja um tempo de paz, saúde e sonhos realizados. Feliz Ano Novo!
- Que Deus abençoe cada passo seu em 2026, renovando a fé, fortalecendo o coração e guiando seus caminhos. Feliz Ano Novo!
- Que o Ano Novo renove nossas esperanças e fortaleça tudo o que nos une. Que 2026 seja generoso com você, assim como você é com todos ao seu redor.
- Levo para 2026 a gratidão por você e por tudo o que vivemos juntos. Que o próximo ano seja de fartura, saúde e boas notícias.
- Que o novo ano traga coragem para sonhar e força para realizar. Obrigado(a) por estar comigo em mais um capítulo da vida. Feliz 2026!
- Ao iniciar um novo ano, coloco sua vida nas mãos de Deus. Que 2026 seja um tempo de paz, saúde e proteção divina.
- Que não falte amor, comida na mesa e paz no coração em 2026. Sou grato(a) por dividir a vida com você.
- Que em 2026 não falte oração, esperança e gratidão. Que Deus conduza seus passos e traga dias melhores.
- Que o novo ano venha com esperança firme, fé no coração e dias de sol depois da tempestade. Feliz 2026!
- Que o relógio marque não apenas um novo ano, mas novas oportunidades. Obrigado(a) por fazer parte da minha caminhada. Um feliz 2026!
- Deixo para trás o que pesou e levo comigo a gratidão por você. Que 2026 seja leve, feliz e cheio de boas notícias.
- Que o Ano Novo renove nossa fé em dias melhores. Que 2026 seja um tempo de conquistas, abraços e boas histórias para contar.
- Mais um ano se encerra, e a gratidão permanece. Que 2026 traga tudo aquilo que seu coração deseja e merece.
- Que o novo ano seja escrito com saúde, amor e esperança. Obrigado(a) por estar presente em mais um ciclo. Feliz 2026!
- Cada fim de ano é um convite para recomeçar. Que 2026 nos encontre mais fortes, unidos e cheios de sonhos.
- Que 2026 seja um ano de paz, equilíbrio e felicidade. Sou grato(a) por você fazer parte da minha vida. Feliz Ano Novo!
- Ao virar o calendário, levo comigo boas lembranças e muita gratidão. Que o novo ano seja ainda melhor para você.
- Que o Ano Novo traga motivos diários para sorrir e agradecer. Feliz 2026, com muita luz no caminho!
- Nada melhor do que começar um novo ano desejando o bem. Que 2026 seja generoso, leve e cheio de amor para você.
- Que o novo ano chegue trazendo esperança renovada e dias mais felizes. Obrigado(a) por compartilhar mais um ano comigo. Feliz 2026!