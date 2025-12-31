Diário do Nordeste
Veja mensagens de Ano Novo para enviar a familiares e amigos na chegada de 2026

Confira algumas opções que podem alegrar as celebrações de quem você ama.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Multidão em uma praia noturna observando e filmando um grandioso espetáculo de fogos de artifício dourados, durante o Ano Novo, com reflexos na areia molhada.
Legenda: Esta época do ano inspira algumas pessoas a agradecer aos amigos e familiares pelo ano que passou.
Foto: Stefan Lambauer/Shutterstock.

A chegada do Ano Novo 2026 é um momento de reflexão e quando muitos aproveitam para expressar gratidão. Com a virada de calendário, muitas pessoas costumam compartilhar mensagens com amigos e familiares, desejando um bom início de ciclo. 

Diante disso, o Diário do Nordeste separou diversas opções de mensagens para você enviar aos entes queridos na chegada deste novo ano. Confira abaixo!

Mensagens de Ano Novo 2026

  1. Que 2026 chegue trazendo novos começos, mais leveza e muitas conquistas. Obrigado(a) por fazer parte da minha história e por caminhar comigo até aqui. Feliz Ano Novo!
  2. Assim como o sertão floresce depois da chuva, que 2026 renove nossos sonhos. Que não falte fé, força e alegria no seu caminho.
  3. Ao me despedir do ano que passou, só consigo agradecer por você. Que 2026 seja um tempo de paz, saúde e sonhos realizados. Feliz Ano Novo!
  4. Que Deus abençoe cada passo seu em 2026, renovando a fé, fortalecendo o coração e guiando seus caminhos. Feliz Ano Novo!
  5. Que o Ano Novo renove nossas esperanças e fortaleça tudo o que nos une. Que 2026 seja generoso com você, assim como você é com todos ao seu redor.
  6. Levo para 2026 a gratidão por você e por tudo o que vivemos juntos. Que o próximo ano seja de fartura, saúde e boas notícias.
  7. Que o novo ano traga coragem para sonhar e força para realizar. Obrigado(a) por estar comigo em mais um capítulo da vida. Feliz 2026!
  8. Ao iniciar um novo ano, coloco sua vida nas mãos de Deus. Que 2026 seja um tempo de paz, saúde e proteção divina.
  9. Que não falte amor, comida na mesa e paz no coração em 2026. Sou grato(a) por dividir a vida com você.
  10. Que em 2026 não falte oração, esperança e gratidão. Que Deus conduza seus passos e traga dias melhores.
  11. Que o novo ano venha com esperança firme, fé no coração e dias de sol depois da tempestade. Feliz 2026!
  12. Que o relógio marque não apenas um novo ano, mas novas oportunidades. Obrigado(a) por fazer parte da minha caminhada. Um feliz 2026!
  13. Deixo para trás o que pesou e levo comigo a gratidão por você. Que 2026 seja leve, feliz e cheio de boas notícias.
  14. Que o Ano Novo renove nossa fé em dias melhores. Que 2026 seja um tempo de conquistas, abraços e boas histórias para contar.
  15. Mais um ano se encerra, e a gratidão permanece. Que 2026 traga tudo aquilo que seu coração deseja e merece.
  16. Que o novo ano seja escrito com saúde, amor e esperança. Obrigado(a) por estar presente em mais um ciclo. Feliz 2026!
  17. Cada fim de ano é um convite para recomeçar. Que 2026 nos encontre mais fortes, unidos e cheios de sonhos.
  18. Que 2026 seja um ano de paz, equilíbrio e felicidade. Sou grato(a) por você fazer parte da minha vida. Feliz Ano Novo!
  19. Ao virar o calendário, levo comigo boas lembranças e muita gratidão. Que o novo ano seja ainda melhor para você.
  20. Que o Ano Novo traga motivos diários para sorrir e agradecer. Feliz 2026, com muita luz no caminho!
  21. Nada melhor do que começar um novo ano desejando o bem. Que 2026 seja generoso, leve e cheio de amor para você.
  22. Que o novo ano chegue trazendo esperança renovada e dias mais felizes. Obrigado(a) por compartilhar mais um ano comigo. Feliz 2026!
