Mega da Virada: saiba que horas será o sorteio

A Mega da Virada sorteia o maior prêmio da história nesta quarta-feira (31), quando pode pagar R$ 1 bilhão. As dezenas serão sorteadas a partir das 22h.

O evento é transmitido ao vivo, pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube.

Interessados em tentar a sorte e concorrer ao prêmio bilionário podem apostar até as 20h.

O jogo mínimo para participar custa R$ 6 e dá direito a marcar seis dezenas. Quanto mais números forem marcados no volante, maior é o preço e há mais chances de faturar o valor.

O prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o R$ 1 bilhão será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de cinco números, e assim por diante.

