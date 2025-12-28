Mega da Virada: Paulinha Leite dá dicas para apostar
Ex-BBB, que já ganhou mais de 30 vezes, falou sobre suas estratégias.
Paulinha Leite, de 38 anos, é referência quando o assunto é sorte e apostas. A ex-participante do Big Brother Brasil 11 já foi premiada na loteria mais de 30 vezes e compartilhou orientações para quem pretende tentar a sorte na Mega da Virada, que está acumulada em R$ 1 bilhão.
Apesar de ter sido processada pela Caixa Econômica Federal (CEF) por atuar com bolões sem autorização. O banco ingressou com um processo contra a Unindo Sonhos, alegando ser, por lei, a única empresa autorizada do País para realizar serviços de loteria.
Mesmo em disputa judicial, a ex-bbb disse em entrevista à Quem, que não acredita em fórmulas mágicas, mas defende a combinação de métodos e sensibilidade pessoal. “Uso todas as técnicas que existem hoje no mercado, como probabilidade, análise de números, os chamados números frios e quentes”, afirmou.
Segundo ela, os números quentes são os que aparecem com mais frequência, enquanto os frios ficam mais tempo sem serem sorteados.
Além da análise técnica, Paulinha destacou a importância do instinto na escolha das dezenas. “Também conto muito com a minha intuição, que é bem aguçada na hora de escolher os números para montar os jogos. Procuro sempre variar as estratégias, faço desdobramentos e distribuo os números em vários jogos. Assim, se sair um prêmio, a chance é de sair mais de um. São técnicas que desenvolvi ao longo do tempo”, acrescentou.
Para a ex-BBB, o maior erro é não participar. “Quem quer ganhar na Mega não pode deixar de jogar, parece óbvio, mas não é”, disse.
Ela ainda completou: “Muita gente chega até mim dizendo querer ter a minha sorte ou ganhar como eu ganho, mas quando pergunto se a pessoa joga, a resposta é não. Se nunca jogou, não tem muito o que fazer. Jogar faz parte do processo”.