BBB 26: Milena enfrenta Cowboy após eliminação de Breno: 'você vai sair'

A madrugada desta quarta-feira (18) no BBB 26 foi marcada por um novo embate entre Milena e Alberto Cowboy. O desentendimento teve início logo após a eliminação de Breno, na noite de terça-feira (17). Ao perceber Cowboy conversando com aliados na área externa, Milena se aproximou e iniciou uma troca de provocações.

Durante o bate-boca, ela não poupou palavras ao desafiar o adversário: "Você sabe que eu vou em um paredão com você, não é, Humberto? E eu vou ver o medo nos seus olhos, porque você vai sair".

Cowboy respondeu no mesmo tom e negou qualquer receio do confronto. "Eu não tenho medo de você, não. Nem do paredão", rebateu. A fala, no entanto, não conteve a adversária, que seguiu provocando: "Ah, meu filho, pois o medo vai estar estampado nos seus olhos. Você vai ver! Eu vou em um paredão com você, e você vai sair. Você ainda vai falar: 'Ainda bem que ela falou'. O medo vai estar nos seus olhos, idiota".

Medo de ir para o "Tá com Nada"

Pouco depois, a tensão entre os dois voltou a crescer quando Milena recebeu uma advertência e perdeu estalecas. Preocupados em irem novamente para o Tá com Nada, Cowboy, Jonas, Marciele e Jordana deixaram o quarto e seguiram para a cozinha para comer.

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Enquanto isso, Milena comentava a punição, afirmando que não havia feito nada de propósito. Ao ouvir a justificativa, Cowboy reagiu com um “aham”, o que foi interpretado por ela como deboche.

Irritada, a sister retirou o microfone, o que acabou gerando uma nova penalidade. "Agora é querendo. Ali não foi", disparou a Pipoca. "Idiota", xingou ela. Do outro lado, o empresário ironizou: "Ótimo, que maravilha. Parabéns".