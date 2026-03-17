Em nova briga no BBB 26, Marciele provoca Jordana: 'Ninguém consegue ficar contigo'
Discussão no sincerão expõs nova crise entre as sisters.
O clima pesou no BBB 26 após uma nova discussão entre Jordana e Marciele durante a dinâmica do sincerão. A dinâmica reacendeu conflitos antigos e terminou com troca de acusações entre as duas.
A tensão começou quando os participantes precisaram apontar quem “faz os outros de bobo” e quem “é feito de bobo”. Ao comentar o jogo, Ana Paula Renault afirmou que Marciele teria sido prejudicada pelos próprios aliados, o que gerou repercussão na casa.
Marciele concordou com a análise e o tema seguiu sendo debatido pelos brothers ao longo da atividade. Após o fim da dinâmica, Jordana tentou esclarecer sua versão da situação para Ana Paula, explicando acordos feitos anteriormente no jogo.
Segundo a advogada, já havia sido combinado que ela poderia se unir a Jonas e Cowboy em determinadas situações. Marciele, no entanto, discordou da explicação e as duas iniciaram uma discussão.
Durante o bate-boca, Jordana afirmou que a rival teria sido prejudicada por decisões próprias. Em resposta, Marciele disse que acabou ficando para trás por acreditar que era prioridade no grupo.
Veja também
A discussão escalou quando a paraense alfinetou a colega: "Claro, ninguém consegue ficar contigo".
Mais tarde, no quarto Sonho de Voar, Jordana desabafou com aliados e indicou que não pretende retomar a relação com Marciele e Gabriela. "Deixa eu te falar: já foi também. Já foi, já fiz questão, não tem mais aliança. É isso, pronto e acabou", declarou.