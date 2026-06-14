'Life Goes On', 'Miss You': conheça músicas de Oliver Tree, morto em acidente de helicóptero no Rio

Cantor estava no Brasil para turnê internacional.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Junho de 2026 - 16:59
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Legenda: Cantor Oliver Tree estava no Rio de Janeiro em meio a uma turnê mundial.
Foto: Reprodução/Instagram @olivertree.

O cantor Oliver Tree acumula milhões de reproduções nas mais diversas plataformas de música, conforme o portal CNN. Ele foi uma das vítimas de uma colisão entre dois helicópteros neste domingo (14) no Rio de Janeiro.

Nascido em Santa Cruz, na Califórnia (EUA), Tree começou a trajetória musical em banda de ska e eletrônica, até viralizar com músicas pop. A carreira solo do artista começou em 2016, com o lançamento de canções marcadas pelas batidas marcantes. 

O visual do artista combinava ainda o corte de cabelo único e as roupas estilizadas. Nos clipes, transitava por ritmos como pop, rock alternativo, eletrônica e hip-hop, e nos shows, mesclava as músicas com cenas teatrais e esquetes de humor, marca registrada de Tree.

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No Spotify, plataforma de streaming, o perfil do cantor acumula mais de 11 milhões de ouvintes mensais. 'Life Goes On', 'Miss You', 'Worth Nothing' e 'Alien Boy' são as músicas mais ouvidas de Tree, somando mais de 1 bilhão de reproduções.

Ao longo dos dez anos de carreira, o cantor lançou três álbuns de estúdio: 'Ugly Is Beautiful' (2020), 'Cowboy Tears' (2022) e 'Alone in a Crowd' (2023).

Tree estava no Brasil para uma turnê

O artista estava no Rio de Janeiro em meio a uma turnê mundial. No último dia 6 de junho, Oliver fez um show em São Paulo e faria sua primeira apresentação da temporada europeia em Lisboa, em Portugal, em 1º de julho.

Em sua mais recente atividade nas redes sociais, veiculada neste sábado (13), o cantor compartilhou registros em estúdio de gravação ao lado de músicos. 

Oliver Tree era um dos ocupantes dos dois helicópteros que se chocaram no ar e caíram na região do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Os seis ocupantes das aeronaves não resistiram aos ferimentos.

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja que havia sido alugado pela chinesa BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o chão, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos.

Pelo menos 20 carros foram atingidos. Devido às baterias dos automóveis, ocorreram inúmeras explosões. 

 

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