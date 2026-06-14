Youtuber argentino Gaspi está entre mortos de acidente entre helicópteros no Rio de Janeiro

O youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, de 23 anos, foi uma das seis vítimas fatais do acidente entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14).

Ao todo, seis pessoas morreram no incidente. Entre as vítimas fatais também estava o cantor norte-americano Oliver Tree, de 32 anos. O artista estava no Rio em meio a uma turnê mundial.

Informações preliminares indicam que cinco pessoas estavam em um helicóptero e apenas o piloto estava na outra aeronave. Segundo a CNN Brasil, os mortos foram:

Oliver Tree Nickel (passageiro) Lucas Vignale (passageiro) Gaspar Prim (passageiro) Lucas Brito Chaves (passageiro) Alexandre Souza (piloto) Charles Marsillac (piloto)

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja que havia sido alugado pela BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o chão, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos.

Quem é Gapsi?

Natural de Buenos Aires, o criador de conteúdo Gaspi nasceu em 28 de dezembro de 2002. A caminhada no YouTube começou ainda na adolescência, por volta de 2018, apostando no humor ácido e provocativo.

Gaspi ficou conhecido por abordar pedestres de forma espontânea e irreverente pelas ruas da capital argentina, tendo como marca a saudação "buenass". Ao longo dos anos, o influenciador teve boa parte do conteúdo removida pelo YouTube diante das polêmicas.

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Atualmente, acumula mais de 2,8 milhões de inscritos em seu canal do YouTube. Acumula a mesma quantidade de seguidores no Instagram.

No momento em que sua popularidade atingia o topo, Gaspi surpreendeu o público ao se afastar completamente do ambiente digital, sem qualquer explicação imediata.

O hiato terminou apenas em 2024, com um vídeo em tom de desabafo sobre saúde mental e os impactos psicológicos do trabalho na internet.

Acidente aéreo no Rio

Informações iniciais dão conta de que as aeronaves colidiram no ar antes de caírem. No local da queda, pelo menos 20 carros foram atingidos, e, devido às baterias, ocorreram inúmeras explosões.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h59 para a ocorrência e, por volta das 10 horas, o fogo havia sido controlado. A pista lateral da Avenida das Américas foi fechada para o socorro.

Ainda conforme o g1, uma das aeronaves decolou de Mangaratiba, na Costa Verde, e levava passageiros. Na outra, estaria somente o piloto.