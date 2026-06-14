Saiba quem são as vítimas de acidente com helicópteros no Rio que deixou 6 mortos

As vítimas da colisão entre dois helicópteros no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (14) foram identificadas.

O acidente deixou seis pessoas mortas das duas aeronaves, que se chocaram em pleno ar na Zona Sudoeste da cidade.

Segundo informações da Polícia Civil repassadas ao jornal O Dia, as vítimas das aeronaves eram:

Primeiro helicóptero:

Alexandre Souza (piloto);

Lucas Brito Chaves (passageiro);

Oliver Tree Nickel (passageiro);

Lucas Vignale (passageiro);

Gaspar Prim (passageiro).

Segundo helicóptero

Charles Marsillac (piloto).

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Entenda o caso

Dois helicópteros se chocaram no ar e caíram na região do Recreio dos Bandeirantes. Os seis ocupantes das aeronaves não resistiram aos ferimentos.

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja que havia sido alugado pela chinesa BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o chão, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos.

Pelo menos 20 carros foram atingidos. Devido às baterias dos automóveis, ocorreram inúmeras explosões.