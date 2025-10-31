Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.

País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem dos corpos após operação no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria sobre força-tarefa criada pelo IML para perícia dos mortos.

País

IML monta força-tarefa para identificação dos 121 mortos após operação no Rio

O acesso ao IML foi limitado pelo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Redação 30 de Outubro de 2025
Fachada do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) no Rio de Janeiro, familiares sentados aguardando liberação dos corpos da megaoperação. Imagem usada para matéria sobre Defensoria Pública ser barrada em perícia dos mortos no IML.

País

Defensoria Pública é barrada em perícia de mortos da megaoperação no Rio

Servidores não conseguiram acompanhar a necropsia no IML.

Redação 30 de Outubro de 2025
forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.

Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
A foto mostra pessoas recolhendo corpos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro.

Segurança

Familiares viajam ao RJ para identificar cearenses mortos em megaoperação

Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
Japinha em fotos publicadas nas redes. Em uma dela com uma arma e outra com um cigarro.

País

'Japinha do CV' está entre os mortos em megaoperação no Rio; saiba quem é

Mulher teria reagido à abordagem, disparando contra os policiais.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.

País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo 30 de Outubro de 2025
Cleiton e Heber morreram durante megaoperação

País

Policiais mortos em megaoperação no Rio serão enterrados nesta quinta (30)

Corpos de dois sargentos serão sepultados. Quatro policiais morreram na operação.

Redação 30 de Outubro de 2025
muro com pichacoes da faccao comando vermelho.

Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges 30 de Outubro de 2025
Foto do presidente Lula para ilustrar a matéria sobre a megaoperação no Rio de Janeiro.

País

‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

No texto, Lula citou a aprovação da PEC da Segurança.

Bergson Araujo Costa 29 de Outubro de 2025
1 2 3