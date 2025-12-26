Após cinco anos sem se falar, irmãos se reconciliam e emocionam a mãe

O aniversário de 63 anos de dona Lúcia Soares ficará marcado para sempre no coração dela e de toda a família. Às vésperas do Natal, os filhos, Fábio Martins, de 44 anos, e Faby Martins, de 38, protagonizaram uma boa história de reconciliação, após cinco anos sem se falar.

O que mais chamou atenção foi a forma como dona Lúcia reagiu ao ver os filhos juntos. Conhecida por sempre pedir pela reconciliação dos dois, ela protagonizou uma cena emocionante.

Em oração, Lúcia se ajoelhou agradecendo a Deus pelo que considerou um milagre: a reconciliação dos dois únicos filhos que tem. O gesto emocionou familiares e transformou o aniversário em um momento de fé, perdão e recomeço dias antes do Natal.



Reconciliação após cinco anos

Legenda: Os irmãos que moram em Itaguaí, no Rio de Janeiro, se reconciliaram após meio século sem se falar. Foto: Arquivo Pessoal.

A iniciativa da reconciliação partiu de Fábio, que ligou para Faby decidido a deixar todas as mágoas para trás. Na conversa, os dois optaram por reescrever a relação e dar um novo significado ao vínculo entre irmãos.

Após a reconciliação, eles chegaram juntos de surpresa para comemorar o aniversário da mãe, em 19 de dezembro.



