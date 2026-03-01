Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estudante de veterinária que morreu em show e deixou 24 cães: 'Eles são a Alice'

Alice sonhava em estruturar um serviço de resgate, castração e agência de adoção, algo que chamava de “SAMU dos bichos”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Alice de Moraes sempre foi apaixonada por animais e estava concluindo o curso de medicina veterinária quando morreu.
Legenda: Alice de Moraes sempre foi apaixonada por animais e estava concluindo o curso de medicina veterinária quando morreu.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

Os latidos que ecoam em uma casa na Zona Sul de Porto Alegre são hoje a forma mais concreta de manter viva a memória de Alice de Moraes. A estudante de medicina veterinária morreu aos 27 anos, em 2022, após passar mal durante um show na Capital. Desde então, os pais assumiram o cuidado dos 24 cães que ela resgatou e transformaram o luto em continuidade. As informações são do g1.

Apaixonada por animais desde a infância, Alice sonhava em estruturar um serviço organizado de resgate, castração e encaminhamento para adoção, algo que chamava de “SAMU dos bichos”. A ideia nunca foi criar um abrigo superlotado, mas um sistema responsável, com acompanhamento individual de cada caso.

"Eles [os cachorros] são a Alice para nós", diz a mãe, Angela Moraes.

A jovem ingressou na faculdade em 2016 e estava prestes a se formar. O projeto envolvia também o pai, André, que planejava se aposentar para trabalhar ao lado da filha. "O projeto era virar funcionário da Alice. Eu ia fazer um curso de tosa, para dar banho, de adestramento. Ela ia ser minha chefe. Eu também sou muito cachorreiro, então ia ser uma realização também minha de trabalhar com a minha filha", conta André.

Veja também

teaser image
País

Adriana Araújo é internada após aneurisma cerebral em BH

teaser image
Zoeira

Marquito é extubado após cirurgia delicada na coluna

A morte e a investigação

Alice morreu em 16 de julho de 2022, após sofrer um mal súbito em um show da cantora Luisa Sonza. A família sustenta que houve falhas no atendimento. "A maneira como a Alice morreu foi muito dolorosa porque ela foi negligenciada. Foi uma sucessão de erros que levaram à morte da minha filha", relata André.

Cinco pessoas chegaram a ser indiciadas por omissão de socorro naquele ano. Em 2024, porém, o Ministério Público do Rio Grande do Sul arquivou o caso, apontando ausência de nexo causal e de culpa comprovada dos profissionais envolvidos. A causa da morte foi considerada indeterminada.

Rotina puxada e contas altas

Se a dor é permanente, a rotina dos cães não pode esperar. Alimentação com dietas específicas, medicações, limpeza do pátio três vezes ao dia, controle de vacinação e silêncio à noite para respeitar a vizinhança fazem parte do dia a dia.

"Eles têm uma rotina, acordam cedo, querem sair, fazem as necessidades, querem comer, então tudo isso fazia com que a gente saísse da cama e seguisse aquilo que ali se fazia. Então, eles fizeram que a gente continuasse a vida", explica Angela.

Cada animal carrega uma história, e um pedaço da filha. "Cada um é como os dedos da tua mão. Cada um tem um jeito, é diferente do outro, tem uma mania, mas todos eles são carinhosos. A gente reconhece, às vezes, pelo latido", revela André.

O maior desafio, segundo a família, é arcar com despesas veterinárias. Internações, cirurgias e tratamentos, especialmente para casos de leishmaniose, pesam no orçamento. "A ração é o de menos, porque a gente compra ração boa, mas o pior é a parte hospitalar, de atendimento, quando precisa ir para uma clínica, a gente sofre muito, porque o tratamento, às vezes, não é eficaz e é caríssimo", explica Angela.

Lei Alice de Moraes

A mobilização após a morte resultou na criação da Lei Alice de Moraes, sancionada em Porto Alegre em janeiro de 2024. A norma estabelece regras mais rígidas para atendimento médico em eventos de grande porte, exigindo estrutura adequada, equipes completas e protocolos definidos.

"Para mim foi um presente, uma emoção muito grande. A Alice, assim como ela fazia com os animais, ela salva e vai salvar muitos jovens", comenta a mãe.

"Essa lei vai salvar outras pessoas, outros jovens e vai poupar os pais desse sofrimento que a gente passa", completa o pai.

Quase quatro anos depois, o luto segue presente, mas encontra sentido na continuidade do projeto. "Uma dor que vai estar sempre contigo. Tive de aprender a conviver com essa dor. Não importa onde eu esteja, não importa o lugar que eu esteja, tenho que aprender a conviver com essa saudade, com essas lembranças", relata André.

"No luto, cada ano é diferente do outro. Aos poucos, tu vai acomodando essa dor dentro de ti, mas nunca esquece", ressalta a mãe.

Entre canis reformados, portas abertas e cães que circulam livres pela casa, a família mantém viva a missão que Alice começou, cuidando de cada animal como forma de seguir cuidando dela.

Alice de Moraes sempre foi apaixonada por animais e estava concluindo o curso de medicina veterinária quando morreu.
País

Estudante de veterinária que morreu em show e deixou 24 cães: 'Eles são a Alice'

Alice sonhava em estruturar um serviço de resgate, castração e agência de adoção, algo que chamava de “SAMU dos bichos”.

Redação
Há 47 minutos
Adriana Araújo é cantora e um dos grandes nomes do samba de Minas Gerais.
País

Adriana Araújo é internada após aneurisma cerebral em BH

Cantora mineira está em coma e família pede orações nas redes sociais.

Redação
Há 1 hora
Foto de aeroporto com passageiros.
País

Itamaraty publica lista de países para 'não viajar' durante conflitos no Oriente Médio

Itamaraty também disponibilizou uma lista de contatos importantes.

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Imagem aérea mostra casas destruídas e algumas soterradas em Juiz de Fora, Minas Gerais.
País

Último corpo é encontrado e buscas são encerradas em Juiz de Fora

Menino de 9 anos foi localizado nos escombros; número de mortos chega a 65 após temporal.

Redação
01 de Março de 2026
Dois trabalhadores com capacetes de proteção caminham por área tomada por lama após destruição em cenário de desastre ambiental.A foto mostra a busca por desaparecidos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá.
País

Sobe para 70 o número de mortos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá

A região da Zona da Mata de Minas Gerais sofre com enchentes, deslizamentos e pessoas desabrigadas.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Na imagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva caminham por uma rua estreita e íngreme, coberta de lama, em Minas Gerais. Lula, ao centro, veste camisa azul clara e calça jeans, e está com o braço direito erguido, apontando para algo acima ou acenando. Janja caminha ao seu lado esquerdo, de óculos, camisa clara e um casaco bege. Eles estão cercados por uma multidão de apoiadores, seguranças e moradores que registram o momento com celulares. À direita, um homem de camisa verde observa atentamente a direção para onde Lula aponta. O cenário ao fundo mostra construções simples, uma placa de trânsito de proibido estacionar e marcas de barro nas paredes, evidenciando os danos causados por chuvas ou deslizamentos na região.
País

Lula sobrevoa áreas afetadas por fortes chuvas em MG após tragédias e mortes

Auxilio para desabrigados e adiantamento de benefícios sociais estão entre medidas do governo.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
foto de Thales Machado, secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), que matou os dois filhos.
País

Secretário de Itumbiara matou filhos com tiro na cabeça enquanto dormiam

Logo após disparar contra as crianças, o pai atirou na própria boca e morreu na hora, diz laudo.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
foto de Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora Duda Freire, foi preso por tráfico de drogas em Goiânia.
País

Pai da influenciadora Duda Freire é preso por tráfico de drogas

Dyogo Hilario é pai de Duda, melhor amiga de Virgínia Fonseca. Ele atuava na modalidade "delivery"

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Força de de correnteza chegou a puxar homem.
País

Cordão humano salva homem arrastado por enxurrada durante enchente em Paraty (RJ)

Cerca de 40 pessoas foram acolhidas em abrigos montados pelo Município.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos do cão Orelha.
País

Laudo pericial do cão Orelha não identifica causa da morte, diz polícia

Documento foi concluído após a exumação do animal.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
foto do desembargador Magid Láuar, do TJMG, acusado de abuso sexual.
País

Desembargador que absolveu acusado de estupro é denunciado por abuso sexual

Pelo menos quatro vítimas prestaram depoimento contra o magistrado do TJMG.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
País

Homem que se relacionava com criança de 12 anos é preso em MG; caso repercutiu no País

A mãe da menina também foi presa. Os dois, antes, haviam sido absolvidos de crime pela Justiça.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida desde o início dos trabalhos.
País

Bombeiros de MG contabilizam 47 mortos em Juiz de Fora e Ubá após chuvas

Nessa quarta-feira (25), caminhões e militares do Exército Brasileiro chegam a Juiz de Fora para auxiliar nas ações.

João Lima Neto
26 de Fevereiro de 2026
Foto de amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê.
País

Amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê morre vítima de feminicídio

Priscila Versão era amiga de Taynara Souza Santos, morta no ano passado.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Equipes de resgate trabalham sobre os escombros de estruturas destruídas após um deslizamento de terra. Diversos profissionais com capacetes e roupas de proteção procuram por vítimas entre pedaços de concreto, madeira e lama. Ao fundo, moradores observam a operação próximos a casas danificadas.
País

Número de mortos após chuvas em Minas Gerais chega a 37

Segundo boletim atualizado pelo Corpo de Bombeiros, mais de 30 pessoas estão desaparecidas.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Fachada do TJMG.
País

Desembargador do TJMG usa IA em absolvição do caso de estupro de criança de 12 anos

Absolvição será investigada pela Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes
País

Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes

Corpo de Bombeiros usou até jetskis para salvar desabrigados.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
País

TJMG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Desembargador entendeu que existia vínculo afetivo entre o homem e a vítima com consentimento da família.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
foto de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas.
País

Entenda disputa pela herança bilionária de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

Duas mulheres brigam pelo reconhecimento de uma união estável com a empresária, em coma há quase 10 anos.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, uma pessoa usando camiseta nas cores verde e amarela, com um recorte da bandeira do Brasil estampado e um boné verde colocado de forma virada para trás. Ao fundo, árvores desfocadas. À direita, uma pessoa vestindo uma faixa lilás na cabeça, uma camiseta lilás e um colar prateado; o fundo é desfocado e parece ser um ambiente externo.
País

Kamylinha defende Hytalo Santos após influenciador ser condenado

Jovem, hoje com 19 anos, foi adotada pelo influenciador aos 12 e fazia parte dos vídeos da "Turma do Hytalo".

Redação
23 de Fevereiro de 2026