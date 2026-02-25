Número de mortos após chuvas em Minas Gerais chega a 37
Segundo boletim atualizado pelo Corpo de Bombeiros, mais de 30 pessoas estão desaparecidas.
O número de mortos pelas chuvas registradas nas cidades de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais, subiu para 37, conforme balanço atualizado do Corpo de Bombeiros de MG, divulgado na manhã desta quarta-feira (25).
Além dos milhares de desabrigados, as informações são de que 39 pessoas estão desaparecidas.
Ao todo, 30 mortes ocorreram em Juiz de Fora, enquanto as outras 7 foram registradas em Ubá. Uma delas, no entanto, não teria relação direta com as chuvas, segundo informações da corporação.
Mais de 700 ocorrências foram registradas apenas em Juiz de Fora e cerca de mil pessoas estão sem energia elétrica no Município. As mortes foram contabilizadas nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa, segundo informações do portal g1.
Atualmente, mais de 100 profissionais do Corpo de Bombeiros atuam nas buscas e em ocorrências na Cidade. As aulas na rede municipal de ensino, assim como na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foram suspensas até sexta-feira (27).
Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o decreto nº 17.693, publicado nessa terça, declarou estado de calamidade pública por 180 dias em razão das chuvas intensas. Com a medida, servidores administrativos do prédio-sede foram autorizados a atuar em regime remoto.
Maior volume de chuvas em fevereiro
Juiz de Fora já registrou 589 milímetros de chuvas acumulados até o momento, o que representa o fevereiro mais chuvoso da Cidade em toda a história. Este, inclusive, é um volume três vezes maior que o esperado.
Em comunicado, a Prefeitura orientou moradores a evitarem deslocamentos desnecessários e, em caso de risco estrutural ou sinais de deslizamento, acionarem a Defesa Civil pelo telefone 199.
Um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontou que Juiz de Frota é a 9ª cidade brasileira com maior população em áreas de risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas.