Que dia começa a Quaresma? Veja até quando vai o período religioso

O período de preparação para a Páscoa entre os cristãos é conhecido como Quaresma. Ela dura 40 dias, e representa o intervalo de tempo que Jesus Cristo passou em oração no deserto da Judeia, segundo a tradição cristã.

A Quaresma é marcada por práticas de penitência como jejum, oração e caridade. Em 2026, ela começa nesta quarta-feira (18), conhecida como Quarta-feira de Cinzas, e termina em 2 de abril, na Quinta-feira Santa.

As datas de início e fim da Quaresma mudam todos os anos, pois dependem da Páscoa e do calendário lunar. Essa data é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de março.

Quais os pilares da Quaresma?

O Vaticano define como elementos fundamentais da Quaresma a abstinência, a manutenção da fé e a solidariedade. Para este ano, o Papa Leão XIV convida os fiéis a renunciarem palavras ofensivas.

Em documento publicado pela Santa Sé, o Pontífice recorda que é preciso empreender o caminho de conversão, que começa quando nos deixamos alcançar pela Palavra e a acolhemos com docilidade de espírito.

"Entre as muitas vozes que passam pela nossa vida pessoal e social, as Sagradas Escrituras tornam-nos capazes de reconhecer aquela que surge do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta", disse o Papa.

Legenda: A cor predominante nesse período é o roxo, que simboliza a penitência e o recolhimento.

O jejum também faz parte do cotidiano de quem vive a Quaresma. Jejuar, segundo a Igreja Católica, é se abster de vícios que posam distanciar as pessoas da Palavra de Deus.

Conforme o Papa, para realizar o jejum é necessário lembrar sempre de viver com fé e humildade, além de incluir também outras formas de privação.