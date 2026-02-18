Diário do Nordeste
Que dia começa a Quaresma? Veja até quando vai o período religioso

Nesse período, fiéis praticam a oração, o jejum e a caridade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:30)
País
Água benta com cruz em um recipiente de pedra, acompanhado de um cálice decorado com vinho e ramos de oliveira, simbolizando tradições religiosas de fé.
Legenda: Em 2026, o Papa XIV pede que os fiéis renunciem as palavras ofensivas na Quaresma.
Foto: Vetre/Sutterstock

O período de preparação para a Páscoa entre os cristãos é conhecido como Quaresma. Ela dura 40 dias, e representa o intervalo de tempo que Jesus Cristo passou em oração no deserto da Judeia, segundo a tradição cristã.

A Quaresma é marcada por práticas de penitência como jejum, oração e caridade. Em 2026, ela começa nesta quarta-feira (18), conhecida como Quarta-feira de Cinzas, e termina em 2 de abril, na Quinta-feira Santa.

As datas de início e fim da Quaresma mudam todos os anos, pois dependem da Páscoa e do calendário lunar. Essa data é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de março.

Quais os pilares da Quaresma?

O Vaticano define como elementos fundamentais da Quaresma a abstinência, a manutenção da fé e a solidariedade. Para este ano, o Papa Leão XIV convida os fiéis a renunciarem palavras ofensivas.

Em documento publicado pela Santa Sé, o Pontífice recorda que é preciso empreender o caminho de conversão, que começa quando nos deixamos alcançar pela Palavra e a acolhemos com docilidade de espírito.

"Entre as muitas vozes que passam pela nossa vida pessoal e social, as Sagradas Escrituras tornam-nos capazes de reconhecer aquela que surge do sofrimento e da injustiça, para que não fique sem resposta", disse o Papa.

Imagem de um líder religioso em oração ou reflexão, vestindo roupas tradicionais roxas e brancas, com expressão de contemplação, sobre fundo preto.
Legenda: A cor predominante nesse período é o roxo, que simboliza a penitência e o recolhimento.

O jejum também faz parte do cotidiano de quem vive a Quaresma. Jejuar, segundo a Igreja Católica, é se abster de vícios que posam distanciar as pessoas da Palavra de Deus.

Conforme o Papa, para realizar o jejum é necessário lembrar sempre de viver com fé e humildade, além de incluir também outras formas de privação.

“Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender, às calúnias", aconselha.

Ainda segundo Leão XIV, a Quaresma é um período para se compartilhar em comunidade. "Comprometamo-nos a fazer das nossas comunidades lugares onde o clamor de quem sofre seja acolhido e a escuta abra caminhos de libertação, tornando-nos mais disponíveis e diligentes no contributo para construir a civilização do amor", finaliza.

Pode abrir mão da penitência aos domingos?

Segundo a Igreja, o domingo é o dia da Ressurreição de Cristo, dedicado à celebração da vida. Por isso, os fiéis não são obrigados a manter o jejum e a penitência nesse dia.

De acordo com o Código de Direito Canônico, domingos e dias festivos de preceito são destinados à participação na Missa e à alegria cristã, o que torna a penitência incompatível com o espírito do 3º Mandamento. No entanto, aqueles que desejam continuar com a penitência aos domingos podem fazê-lo voluntariamente.

