Jogador profissional de LoL, TitaN é investigado por série de crimes sexuais

O jogador profissional de League of Legends Alexandre Lima dos Santos, conhecido como TitaN, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por uma série de crimes sexuais que inclui estupro de vulnerável, divulgação de pornografia e importunação.

As acusações contra TitaN foram reunidas por uma ex-namorada, Gabriela Ramos Zambrozuski, que registrou boletim de ocorrência contra ele no domingo (8). Segundo ela, diferentes mulheres a procuraram nas redes sociais relatando terem sido vítimas do jogador.

São três denúncias que envolvem envio, sem solicitação, de perguntas com teor sexual e de foto somente com roupa íntima para uma adolescente de 16 anos; compartilhamento sem consentimento de vídeos íntimos de uma mulher para um terceiro; e um estupro de vulnerável.

Segundo o g1, as vítimas afirmaram que tinham vontade de denunciá-lo anteriormente, mas ficaram com receio por conta do jogador ser uma pessoa reconhecida no mundo dos esportes eletrônicos.

O time de e-sports paiN Gaming, no qual Alexandre atuava, anunciou que o jogador foi desligado da organização após o início das investigações. “Como instituição, pautamos nossas decisões por princípios e pela responsabilidade que carregamos com a nossa história, com a comunidade e com tudo que a paiN representa”, afirmou em nota.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) - Centro, em São Paulo, e tem as investigações comandadas pela 3ª DDM. A Secretaria de Segurança Pública de SP informou que diligências estão sendo feitas para localizar TitaN, segundo o g1.

Confira detalhes sobre as denúncias contra TitaN

A denúncia de importunação sexual está ligada ao caso da menor de 16 anos. A adolescente teria sido contactada pelo jogador pelo Instagram. No contato, ele teria perguntado a idade dela, se ela já havia perdido a virgindade e sugerido que ela o visitasse.

Após as abordagens não solicitadas, Alexandre teria enviado, de acordo com o registro policial, uma foto em que aparece apenas de cueca para a menor.

Já a denúncia de divulgação de pornografia se refere ao compartilhamento de vídeo íntimo de uma mulher que o jogador teria feito para um terceiro. O caso foi descoberto quando um usuário da rede social X informou que recebeu por parte de Alexandre um vídeo da vítima sem ter solicitado e sem a autorização dela. A mulher foi contactada pela ex-namorada de TitaNe confirmou os fatos.

A acusação final diz respeito ao crime de estupro de vulnerável, relatado por uma jovem que afirmou que Alexandre introduziu um dedo em suas partes íntimas enquanto ela estava desacordada após ter ingerido bebidas alcoólicas.