Grupo Edson Queiroz terá o maior investimento da história, diz CEO da companhia
Foco é a modernização das empresas do grupo.
O presidente executivo do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Carlos Rotella, declarou que o investimento da companhia, em 2026, irá ultrapassar o valor de R$ 1 bilhão, sendo o maior investimento na história do grupo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10), em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, durante a I Feira da Indústria Fiec.
Segundo o CEO, no momento, o capital está sendo aplicado nos próprios negócios do grupo ou adjacentes, com foco, principalmente, nos processos e na modernização da empresa.
Neste ano, nós estamos saindo com um novo ERP (sistema que centraliza dados e automatiza processos essenciais), implantando o sistema SAP (software para integrar e automatizar todos os processos de negócios de uma empresa), estamos implantando o sistema de Salesforce (plataforma projetada para unificar vendas, atendimento, marketing e dados) e, ao mesmo tempo, fazendo um grande investimento no plano diretor da Nacional Gás, modernizando todos os processos, como a gente já vem fazendo há cinco anos
Outro ponto levantado pelo CEO durante a entrevista foi o emprego da Inteligência Artificial (IA) nos processos da empresa. Ele explica que, no grupo, a IA é tratada como uma ferramenta em meio a projetos vitais, sendo fomentada por meio de uma célula específica para isso.
Projeto para terminal de tancagem de GLP em Suape
Em março de 2024, o GEQ, o Oiltanking Logística Brasil do grupo Otamerica (OTLB) e a Copa Energia formalizaram uma parceria para a criação da OT Gás Nordeste (OTGN), com sede na cidade de Ipojuca (PE), na Região Metropolitana de Recife.
De acordo com Rotella, a decisão sobre o investimento final deve ser tomada ainda neste ano. Já o projeto segue avançando em termos de estudo.
“Nós estamos aguardando os estudos se confirmarem para que a gente possa tomar a decisão final”, declarou.
A nova empresa será responsável pelo desenvolvimento, construção e operação de um terminal greenfield com capacidade de 120 mil m³ para armazenamento refrigerado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no Porto de Suape, cujo investimento é estimado em R$ 1,2 bilhão.
A constituição da joint venture entre o GEQ (42,5%), OTLB, do grupo Otamerica (42,5%), e a Copa Energia (15%) já havia sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O projeto visa aumentar a segurança do abastecimento de GLP na região Nordeste ao ampliar a capacidade para oferta local e viabilizar a importação do produto por players independentes por meio de cargas de grande porte (VLGC) totalmente carregadas.
Painel discute experiências do empresariado
Rotella participou de um painel com empresários para falar sobre as experiências e os desafios dos setores.Também participaram Erick Torres, CEO da ArcelorMittal; Sidiney Leite dos Santos, vice-presidente de Supply Chain da M. Dias Branco; e Xandy Negrão, CEO da Aeris Energy.
Com o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, a I Feira da Indústria da Fiec teve início nesta segunda-feira (9) e seguiu até esta terça-feira (10).
O evento conta com a participação de indústrias dos 39 sindicatos associados à Federação e tem a expectativa de atrair 80 mil pessoas, incluindo lideranças industriais, empresários, estudantes e representantes do poder público, entre outros.