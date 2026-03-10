Grupo Edson Queiroz terá o maior investimento da história, diz CEO da companhia

O presidente executivo do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Carlos Rotella, declarou que o investimento da companhia, em 2026, irá ultrapassar o valor de R$ 1 bilhão, sendo o maior investimento na história do grupo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10), em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, durante a I Feira da Indústria Fiec.

Segundo o CEO, no momento, o capital está sendo aplicado nos próprios negócios do grupo ou adjacentes, com foco, principalmente, nos processos e na modernização da empresa.

Veja também Egídio Serpa 50.221 visitaram a Feira da Indústria no seu primeiro dia Negócios Sefaz identifica mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem nota no CE Negócios Marquise promete finalizar obras do lote 5 da Transnordestina até junho deste ano

Neste ano, nós estamos saindo com um novo ERP (sistema que centraliza dados e automatiza processos essenciais), implantando o sistema SAP (software para integrar e automatizar todos os processos de negócios de uma empresa), estamos implantando o sistema de Salesforce (plataforma projetada para unificar vendas, atendimento, marketing e dados) e, ao mesmo tempo, fazendo um grande investimento no plano diretor da Nacional Gás, modernizando todos os processos, como a gente já vem fazendo há cinco anos Carlos Rotella Presidente executivo do Grupo Edson Queiroz

Outro ponto levantado pelo CEO durante a entrevista foi o emprego da Inteligência Artificial (IA) nos processos da empresa. Ele explica que, no grupo, a IA é tratada como uma ferramenta em meio a projetos vitais, sendo fomentada por meio de uma célula específica para isso.

Projeto para terminal de tancagem de GLP em Suape

Em março de 2024, o GEQ, o Oiltanking Logística Brasil do grupo Otamerica (OTLB) e a Copa Energia formalizaram uma parceria para a criação da OT Gás Nordeste (OTGN), com sede na cidade de Ipojuca (PE), na Região Metropolitana de Recife.

De acordo com Rotella, a decisão sobre o investimento final deve ser tomada ainda neste ano. Já o projeto segue avançando em termos de estudo.

“Nós estamos aguardando os estudos se confirmarem para que a gente possa tomar a decisão final”, declarou.

A nova empresa será responsável pelo desenvolvimento, construção e operação de um terminal greenfield com capacidade de 120 mil m³ para armazenamento refrigerado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no Porto de Suape, cujo investimento é estimado em R$ 1,2 bilhão.

A constituição da joint venture entre o GEQ (42,5%), OTLB, do grupo Otamerica (42,5%), e a Copa Energia (15%) já havia sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O projeto visa aumentar a segurança do abastecimento de GLP na região Nordeste ao ampliar a capacidade para oferta local e viabilizar a importação do produto por players independentes por meio de cargas de grande porte (VLGC) totalmente carregadas.