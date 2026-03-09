Após produção de 700 carros, Elmano mira expansão do Polo Automotivo do Ceará

Pouco mais de três meses após o início da produção, aproximadamente 250 unidades do carro elétrico Chevrolet Spark, da General Motors (GM), saíram da Planta Automotiva do Ceará (Pace), empresa do grupo Comexport, com destino a diferentes regiões do País.

Até o momento, já foram fabricados 700 veículos no polo automotivo, segundo a Comexport, principal investidora do empreendimento. A fabricação teve início no dia 3 de dezembro, no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte.

Durante a abertura da I Feira da Indústria Fiec nesta segunda-feira (09), o governador Elmano de Freitas (PT) pontuou a aquisição de novas áreas no entorno para garantir uma expansão do polo automotivo.

Além disso, o chefe do executivo estadual afirmou que, além de novos veículos, o empreendimento também vai produzir componentes que serão utilizados na fabricação dos carros.

Buscando terreno para expansão do polo

“Já está muito avançada a perspectiva de que teremos a fabricação de veículos e de componentes que serão utilizados na fabricação desses veículos. É por isso que nós já estamos aumentando, adquirindo as áreas do entorno do polo automotivo para garantir essa expansão”, afirmou o governador, em entrevista coletiva concedida durante o evento.

Tanto na coletiva quando no discurso de abertura da Feira da Indústria, o governador ainda afirmou que, além da General Motors, outras marcas devem chegar ao polo automotivo.

“O primeiro carro elétrico da GM do Brasil está sendo produzido no Ceará e, em algumas semanas, nós vamos conhecer outras marcas produzidas no Estado. Nós vamos passar de milhares de veículos produzidos nesse Estado”, destacou.

Detalhes da montagem do Chevrolet Spark

A saída das primeiras unidades do Spark produzidas na Pace marca o início da distribuição para a rede Chevrolet no País. Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a General Motors explicou que, nesta etapa inicial, foram mobilizadas 25 cegonhas, transportando aproximadamente 250 veículos.

Veja também Negócios Indústria cearense terá prioridade para receber incentivos após reforma tributária, diz Elmano Negócios Tinta inclusiva e interatividade digital na moda: conheça o potencial inovador da indústria do Ceará

“A logística envolvida é ampla: ao longo de aproximadamente 40 dias foram movimentadas mais de 5 mil peças para suportar a operação, além de uma movimentação portuária superior a 800 contêineres”, continua o comunicado.

Ainda conforme a GM, o ritmo logístico nesta fase dedicada ao Chevrolet Spark prevê cerca de 70 unidades por dia.

A montagem do Spark ocorre de forma diferente das produções tradicionais de carros semi-montados. No processo industrial SKD (semi knocked-down), o carro já vem praticamente montado em kits e é apenas finalizado na fábrica. Já no processo CKD (completely knocked down), as peças são importadas totalmente separadas.

“O nosso modelo não é nenhum dos dois, não tem nomenclatura específica. É um modelo que traz o carro semi montado, mas com a perspectiva de ampliar o número de fornecedores e conteúdo local”, afirma Fábio Rua, vice-presidente da General Motors para a América do Sul, em entrevista concedida ao Diário do Nordeste em dezembro de 2025.

A montadora também já havia anunciado a produção de um segundo modelo de carro elétrico no Ceará: o Chevrolet Captiva EV, lançado no País em novembro do ano passado, importado da China, com custo de R$ 199 mil.

Durante a inauguração do polo automotivo, no dia 3 de dezembro de 2025, o presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Danilo Serpa, afirmou que serão fabricadas de 15 a 20 mil unidades desse modelo.

À época, ele também informou que essa operação deve ter início no próximo mês de maio.

I FEIRA DA INDÚSTRIA FIEC

Com o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, a I Feira da Indústria Fiec teve início nesta segunda-feira (9) e segue até terça-feira (10).

O evento conta com a participação de indústrias dos 39 sindicatos associados à Federação e tem expectativa de atrair 80 mil pessoas, incluindo lideranças industriais, empresários, estudantes e poder público, entre outros.

SERVIÇO

Feira da Indústria FIEC - “A indústria conectada ao seu dia a dia”

Data: 9 e 10 de março

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Inscrições gratuitas: feiradaindustriafiec.com.br