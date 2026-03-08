Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após dois anos no topo, Ceará perde liderança da Porsche no Nordeste para a Bahia

Queda de vendas acompanha cenário nacional.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Parte interna da concessionária da Marca Porsche em Fortaleza mostra dois carros no salão em destaque.
Legenda: Fortaleza liderou vendas de veículos da montadora de carros esportivos e de luxo alemã em 2023 e 2024.
Foto: Felipe Petrovsky/Porsche

Após dois anos na liderança, o mercado de luxo automotivo do Ceará perdeu, em 2025, o topo do ranking de vendas da Porsche no Nordeste para a Bahia. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Depois de registrar 216 emplacamentos em 2023 e atingir o pico em 2024, com 237 unidades, o volume no Ceará recuou para 188 veículos em 2025.

No mesmo período, a Bahia acelerou o ritmo e somou 197 unidades comercializadas, assumindo a posição de principal mercado da marca alemã na região.

O cenário contrasta com o de 2023, quando o Ceará liderava com folga, com 216 veículos vendidos, enquanto Pernambuco registrava 128.

Atualmente, nos dois primeiros meses de 2026, o Estado soma 21 unidades vendidas e permanece atrás da Bahia no número de vendas.

O modelo Cayenne lidera as vendas no período, com 10 emplacamentos, seguido pelo Macan, com 6, e pelo esportivo 911, com 4.

Vendas Porsche por modelo em 2026*

1 - Bahia

Modelos:

  • Cayenne - 8
  • 911 - 8
  • Macan - 5
  • Boxster - 2
  • Cayman - 1
  • Panamera - 1

Total: 25

2 - Ceará

Modelos:

  • Cayenne - 10
  • Macan - 6
  • 911 - 4
  • Panamera - 1

Total: 21

3 - Pernambuco

  • Cayenne - 8
  • 911 - 4
  • Macan - 3
  • Panamera - 1

Total: 16

Fonte: Fenabrave

*Dados de janeiro e fevereiro.

Vendas da marca esportiva também tiveram queda no cenário brasileiro

A realidade nacional também reflete essa oscilação e esfriamento desse mercado. No Brasil, a Porsche registrou 5.520 vendas em 2025. O número revela uma queda de 11,8% em relação aos 6.262 emplacamentos de 2024. 

No primeiro bimestre de 2026, o País já soma 710 veículos entregues. No Nordeste, o cenário do ano passado foi de forte concentração em apenas três estados: Bahia, Ceará e Pernambuco.

Enquanto os estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte não possuem registros de vendas de Porsche, conforme dados da Fenabrave.

Ranking de vendas em 2025:

Bahia: 197 unidades

(Cayenne - 73; Macan - 50; 911 - 37; Boxster - 18; Panamera - 15; Cayman - 4)

Ceará: 188 unidades

(Cayenne - 65; Macan - 57; 911 - 39; Panamera - 12; Boxster - 10; Cayman - 4; Taycan - 1)

Pernambuco: 181 unidades

(Macan - 68; Cayenne - 46; 911 - 37; Panamera - 13; Boxster - 10; Cayman - 6; Taycan - 1)

Piauí: 1 unidade

(911 - 1)

Sergipe: 1 unidade

(911 - 1)

Fortaleza concentra quase 90% das vendas

A capital cearense continua sendo o principal mercado da marca no Estado. Em 2025, Fortaleza foi responsável por 166 dos 188 emplacamentos do Ceará.

Ou seja, 88,3% dos veículos foram emplacados na Cidade.

Já no início deste ano (janeiro e fevereiro), a Capital registrou 18 unidades vendidas. Isso representa cerca de 76% de toda a venda feita no estado no mesmo período.

O perfil de consumo local mostra uma preferência clara pelos utilitários esportivos: o Cayenne lidera com 9 unidades, acompanhado pelo Macan com 6.

Já o icônico 911, objeto de desejo de entusiastas, somou 2 vendas na cidade no primeiro bimestre.

"Não vendemos só carros, vendemos lifestyle"

Para entender a trajetória da marca no Ceará, é preciso observar o processo de consolidação iniciado em 2021.

Segundo Pedro Lima, diretor da Porsche Center em Fortaleza, a operação começou com um pop-up em um shopping antes da inauguração da sede oficial em 16 de julho de 2021.

Ele destaca que o negócio ganhou força durante a pandemia de Covid-19. Segundo ele, foi um período positivo para as vendas, impulsionado pelo desejo de muitas pessoas de realizar sonhos após enfrentarem perdas ou problemas de saúde.

Nesse contexto, afirma que a busca por viver mais intensamente acabou favorecendo o desempenho da marca, que trabalha com produtos associados ao desejo.

Questionado sobre a variação nas vendas nos últimos anos, Lima não informou como a concessionária avalia o mercado. Ele apenas ressaltou que o foco da marca vai além dos números de emplacamentos.

Com um ticket médio de vendas em torno de R$ 920 mil, ele destaca que a estratégia em Fortaleza foca na experiência.

"A gente não vende só carros. A gente vende paixão, encontros, relacionamento. Realmente, vendemos lifestyle", afirma o diretor.

Sobre o modelo de preferência dos cearenses, Lima faz uma distinção importante entre desejo e volume de vendas

"O carro-chefe sempre é o 911, que é o coração da marca e o grande ícone de desejo. Mas, em volume de vendas, o Macan e o Cayenne são os nossos carros-chefes". 
Pedro Lima
diretor Porsche Center Ceará

Para o futuro, a aposta da marca no Ceará e em sua filial em Recife (adquirida em 2024) é a eletrificação, com a chegada de modelos como o Macan e o Cayenne 100% elétricos para atrair um mercado que, segundo ele, já está absorvendo essas novas tecnologias.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Um volante da Mega-Sena está posicionado centralmente sobre diversas cédulas de Real de 50 e 100 espalhadas. A imagem destaca o contraste entre o papel da loteria e o dinheiro em espécie em uma composição de plano próximo.
Negócios

Mega-Sena: prêmio acumula e chega a R$ 60 milhões

Concurso 2981 teve 41 apostas com cinco acertos.

Redação
Há 1 hora
Parte interna da concessionária da Marca Porsche em Fortaleza mostra dois carros no salão em destaque.
Negócios

Após dois anos no topo, Ceará perde liderança da Porsche no Nordeste para a Bahia

Queda de vendas acompanha cenário nacional.

Paloma Vargas
Há 2 horas
Foto de movimentação do centro com presença de mulheres.
Negócios

Mulheres negras ganham R$ 1,4 mil a menos do que homens brancos no Ceará

A disparidade das remunerações médias de homens e mulheres é de 10%, a quinta menor do Brasil.

Mariana Lemos
08 de Março de 2026
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Papo Carreira

Uece oferta mais de 2,2 mil vagas no vestibular 2026.2; saiba como participar

As inscrições estarão abertas para vagas em 10 municípios.

Redação
07 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1185 de hoje, 07/03; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1185 de hoje, 07/03; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
07 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 335 de hoje 07/03; prêmio é de R$ 28,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 335 de hoje 07/03; prêmio é de R$ 28,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
07 de Março de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6047, deste sábado (07/03); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6047, deste sábado (07/03); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
07 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6970, deste sábado (07/03); prêmio é de R$ 15,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6970, deste sábado (07/03); prêmio é de R$ 15,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
07 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2981 deste sábado (07/03); prêmio é de R$ 50,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2981 deste sábado (07/03); prêmio é de R$ 50,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
07 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3630, deste sábado (07/03); prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3630, deste sábado (07/03); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
07 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2364 de hoje, 07/03; prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2364 de hoje, 07/03; prêmio é de R$ 9,7 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
07 de Março de 2026
Egídio Serpa

Feira Fiec: indústria do Ceará, em êxtase, expõe o que faz ao cearense

Este colunista acompanhou ontem os trabalhos de preparação do Centro de Eventos para a Feira da Indústria Fiec. E foi positivamente impactado pelo que viu

Egídio Serpa
07 de Março de 2026
Foto de região com diversos superprédios na Beira-Mar, em Fortaleza.
Negócios

Fortaleza tem 11 superprédios em construção; 5 serão entregues em 2026

Capital vive processo intenso de verticalização.

Mariana Lemos
07 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6969, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 13,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6969, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 13,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3629, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3629, desta sexta-feira (06/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2896 – Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2896 – Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2896 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2933 de hoje, sexta-feira, 06/03; prêmio é de R$ 3,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2933 de hoje, sexta-feira, 06/03; prêmio é de R$ 3,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2933 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,7 milhões.

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 819 - Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 3,2 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 819 - Sorteio de sexta-feira, 06/03; Prêmio de R$ 3,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 819 em 06/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
06 de Março de 2026
Foto de um leão para representar a Receita Federal.
Negócios

Receita Federal anuncia regras do Imposto de Renda 2026

Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês foi sancionada em 2025.

Redação
06 de Março de 2026
Egídio Serpa

Itaueira conquista Selo de Integridade do Ministério da Agricultura

O Selo estende-se a outras empresas do grupo, que tem, segundo o Mapa, sólida governança, compromissos ambiental e responsabilidade social

Egídio Serpa
06 de Março de 2026
imagem mostra aeroporto de fortaleza com aviões da gol, latam e tap no pátio de aeronaves.
Igor Pires

Ceará recebe 11,4 mil estrangeiros em janeiro, o maior valor em nove anos; veja por país

Igor Pires
06 de Março de 2026
Imagem montagem de maço de notas de 100 de Dólar.
Negócios

IR 2026: Como declarar contas globais e investimentos no exterior

Detalhes são importantes para evitar cair na malha fina.

Paloma Vargas
06 de Março de 2026
Pátio portuário com grandes chapas de aço empilhadas em primeiro plano. Ao fundo, há navios atracados, guindastes e estruturas industriais próximas ao mar, sob céu parcialmente nublado.
Negócios

Indústria corresponde a 86% das exportações no Ceará e fatura R$ 9,9 bilhões em 2025

Com o objetivo de manter o crescimento do setor, evento Feira da Indústria Fiec reúne representantes do mercado em evento gratuito.

Letícia do Vale
06 de Março de 2026
Egídio Serpa

O mar avança e destrói no Ceará, mas Uece tem a solução

A erosão costeira já fez desaparecer falésias e residências em Caucaia, Beberibe, Cascavel, Icapuí e Flecheiras

Egídio Serpa
06 de Março de 2026
Mulheres trabalhando na fábrica.
Negócios

Lucro da Grendene cai 24,5% no 4º trimestre após queda nas vendas de pares

A queda do lucro foi causada principalmente pela redução nas vendas e pelo aumento de custos.

Redação
05 de Março de 2026
Fachada do Aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Fraport repudia multa e diz que não há lei sobre assentos no Aeroporto de Fortaleza

A administradora foi multada em R$ 3,1 milhões por retirar assentos do saguão de desembarque.

Luana Severo
05 de Março de 2026
Paulo falando ao microfone.
Negócios

Conselho do BNB aprova retorno de Paulo Câmara à presidência

Decisão ocorreu nesta quinta-feira (5).

Redação
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026