Após dois anos no topo, Ceará perde liderança da Porsche no Nordeste para a Bahia
Queda de vendas acompanha cenário nacional.
Após dois anos na liderança, o mercado de luxo automotivo do Ceará perdeu, em 2025, o topo do ranking de vendas da Porsche no Nordeste para a Bahia. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Depois de registrar 216 emplacamentos em 2023 e atingir o pico em 2024, com 237 unidades, o volume no Ceará recuou para 188 veículos em 2025.
No mesmo período, a Bahia acelerou o ritmo e somou 197 unidades comercializadas, assumindo a posição de principal mercado da marca alemã na região.
O cenário contrasta com o de 2023, quando o Ceará liderava com folga, com 216 veículos vendidos, enquanto Pernambuco registrava 128.
Atualmente, nos dois primeiros meses de 2026, o Estado soma 21 unidades vendidas e permanece atrás da Bahia no número de vendas.
O modelo Cayenne lidera as vendas no período, com 10 emplacamentos, seguido pelo Macan, com 6, e pelo esportivo 911, com 4.
Vendas Porsche por modelo em 2026*
1 - Bahia
Modelos:
- Cayenne - 8
- 911 - 8
- Macan - 5
- Boxster - 2
- Cayman - 1
- Panamera - 1
Total: 25
2 - Ceará
Modelos:
- Cayenne - 10
- Macan - 6
- 911 - 4
- Panamera - 1
Total: 21
3 - Pernambuco
- Cayenne - 8
- 911 - 4
- Macan - 3
- Panamera - 1
Total: 16
Fonte: Fenabrave
*Dados de janeiro e fevereiro.
Vendas da marca esportiva também tiveram queda no cenário brasileiro
A realidade nacional também reflete essa oscilação e esfriamento desse mercado. No Brasil, a Porsche registrou 5.520 vendas em 2025. O número revela uma queda de 11,8% em relação aos 6.262 emplacamentos de 2024.
No primeiro bimestre de 2026, o País já soma 710 veículos entregues. No Nordeste, o cenário do ano passado foi de forte concentração em apenas três estados: Bahia, Ceará e Pernambuco.
Enquanto os estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte não possuem registros de vendas de Porsche, conforme dados da Fenabrave.
Ranking de vendas em 2025:
Bahia: 197 unidades
(Cayenne - 73; Macan - 50; 911 - 37; Boxster - 18; Panamera - 15; Cayman - 4)
Ceará: 188 unidades
(Cayenne - 65; Macan - 57; 911 - 39; Panamera - 12; Boxster - 10; Cayman - 4; Taycan - 1)
Pernambuco: 181 unidades
(Macan - 68; Cayenne - 46; 911 - 37; Panamera - 13; Boxster - 10; Cayman - 6; Taycan - 1)
Piauí: 1 unidade
(911 - 1)
Sergipe: 1 unidade
(911 - 1)
Fortaleza concentra quase 90% das vendas
A capital cearense continua sendo o principal mercado da marca no Estado. Em 2025, Fortaleza foi responsável por 166 dos 188 emplacamentos do Ceará.
Ou seja, 88,3% dos veículos foram emplacados na Cidade.
Já no início deste ano (janeiro e fevereiro), a Capital registrou 18 unidades vendidas. Isso representa cerca de 76% de toda a venda feita no estado no mesmo período.
O perfil de consumo local mostra uma preferência clara pelos utilitários esportivos: o Cayenne lidera com 9 unidades, acompanhado pelo Macan com 6.
Já o icônico 911, objeto de desejo de entusiastas, somou 2 vendas na cidade no primeiro bimestre.
"Não vendemos só carros, vendemos lifestyle"
Para entender a trajetória da marca no Ceará, é preciso observar o processo de consolidação iniciado em 2021.
Segundo Pedro Lima, diretor da Porsche Center em Fortaleza, a operação começou com um pop-up em um shopping antes da inauguração da sede oficial em 16 de julho de 2021.
Ele destaca que o negócio ganhou força durante a pandemia de Covid-19. Segundo ele, foi um período positivo para as vendas, impulsionado pelo desejo de muitas pessoas de realizar sonhos após enfrentarem perdas ou problemas de saúde.
Nesse contexto, afirma que a busca por viver mais intensamente acabou favorecendo o desempenho da marca, que trabalha com produtos associados ao desejo.
Questionado sobre a variação nas vendas nos últimos anos, Lima não informou como a concessionária avalia o mercado. Ele apenas ressaltou que o foco da marca vai além dos números de emplacamentos.
Com um ticket médio de vendas em torno de R$ 920 mil, ele destaca que a estratégia em Fortaleza foca na experiência.
"A gente não vende só carros. A gente vende paixão, encontros, relacionamento. Realmente, vendemos lifestyle", afirma o diretor.
Sobre o modelo de preferência dos cearenses, Lima faz uma distinção importante entre desejo e volume de vendas
"O carro-chefe sempre é o 911, que é o coração da marca e o grande ícone de desejo. Mas, em volume de vendas, o Macan e o Cayenne são os nossos carros-chefes".
Para o futuro, a aposta da marca no Ceará e em sua filial em Recife (adquirida em 2024) é a eletrificação, com a chegada de modelos como o Macan e o Cayenne 100% elétricos para atrair um mercado que, segundo ele, já está absorvendo essas novas tecnologias.