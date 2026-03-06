IR 2026: Como declarar contas globais e investimentos no exterior

Com a popularização das contas em dólar e o acesso facilitado a mercados internacionais, muitos brasileiros agora precisam lidar com a declaração de ativos estrangeiros no Imposto de Renda.

O primeiro passo para o contribuinte é entender a natureza da sua conta. É considerada conta no Brasil aquela mantida em instituição financeira domiciliada no País. Por sua vez, conta no exterior é a mantida em instituição financeira domiciliada fora do Brasil.

Emanuelle Oliveira, contadora e sócia da Fonteles & Associados, dá exemplos para que fique mais claro esse ponto. Uma conta no BB Americas (instituição financeira controlada pelo Banco do Brasil S/A) nos Estados Unidos é conta em jurisdição americana, porque a conta é mantida por uma instituição bancária estabelecida nos EUA, sujeita a leis e reguladores dos EUA.

Portanto, para o residente fiscal no Brasil, é patrimônio no exterior. Já se o banco tem matriz no exterior, mas o cliente abriu a conta na agência/filial/sucursal no Brasil, a conta é domiciliada no Brasil.

Em outras palavras, a origem do capital/controle do banco pode ser estrangeira, mas a conta do cliente naquela agência brasileira é uma conta brasileira (chamada também de conta doméstica). O critério que diferencia é onde a conta existe juridicamente e quem a mantém.

Veja também Negócios Como saber se caí na malha fina do Imposto de Renda 2026 pelo portal e-CAC Negócios Como recuperar o arquivo da declaração do imposto de renda de 2025 se perdi o computador?

Em que formulário essas contas vão?

Emanuelle afirma que essas contas devem ser reportadas na ficha de "Bens e Direitos" de maneira detalhada, especificando o tipo de conta, o país, a instituição financeira, o número da conta e a moeda utilizada.

Além disso, devem ser informados os rendimentos relacionados à conta no ano-calendário, neste caso 2025. Como juros, remuneração e ganhos. Como os valores estão em moeda estrangeira, a legislação exige a conversão para reais, observando a metodologia normativa aplicável.

Regras para investimentos internacionais

Para quem possui ativos como ações ou outros instrumentos financeiros fora do país, a regra de detalhamento é semelhante. É necessário identificar cada ativo individualmente em "Bens e Direitos", informando tanto a posição quanto os rendimentos auferidos, como dividendos ou ganhos de capital.

A especialista destaca que a apuração de resultados pode variar, mas oferece uma diretriz prática. "Cada ativo ou posição em moeda estrangeira deve refletir o resultado da quantidade em estoque multiplicada pelo custo médio ponderado em reais, quando aplicável".

A importância de declarar mesmo valores baixos

Uma dúvida comum entre os contribuintes é se existe um valor mínimo para a obrigatoriedade. Emanuelle alerta que, para quem já está obrigado a entregar a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), a recomendação é a transparência total.

"A postura mais conservadora e segura é declarar todas as contas e ativos no exterior, mesmo que de pequeno valor, porque há intenso cruzamento de informações com outras jurisdições".

Ela ressalta ainda que a Receita Federal prevê a obrigatoriedade para certos rendimentos no exterior, como lucros e dividendos, muitas vezes independentemente do valor envolvido.

Onde informar cada rendimento

O preenchimento correto depende da natureza do que foi recebido. Rendimentos de aplicações financeiras, como juros e dividendos de ações, por exemplo, possuem fichas específicas no programa da DIRPF. Já outros tipos de ganhos exigem processos distintos.

Veja os processos:

Lucros de entidades estrangeiras: estruturas mais complexas possuem campos próprios para participação e resultados;

estruturas mais complexas possuem campos próprios para participação e resultados; Salários, honorários e aluguéis: vevem ser apurados mensalmente via Carnê-Leão e depois importados para a declaração anual.

Checklist para fugir da malha fina

Para evitar inconsistências que levem à retenção da declaração, a contadora elenca pontos críticos de atenção.

Não omitir ativos: a troca de informações entre o Brasil e outros países é constante;

a troca de informações entre o Brasil e outros países é constante; Preenchimento minucioso: conferir país, instituição e tipo de ativo;

conferir país, instituição e tipo de ativo; Impostos pagos fora: verificar a possibilidade de compensação ou dedução no Brasil;

verificar a possibilidade de compensação ou dedução no Brasil; Documentação cambial: este é apontado como o erro mais comum. É essencial manter uma conversão cambial documentada, guardando a memória de cálculo (datas, moeda, cotação do BCB utilizada e racional). "Esse ponto costuma ser o principal foco de inconsistências".

Emanuelle reforça que, devido à complexidade de cada caso, é sempre recomendável uma avaliação individualizada para o correto enquadramento da natureza do rendimento e sua respectiva tributação. Nesses casos, a ajuda de um profissional pode ser de grande valia para minimizar erros e dores de cabeça.