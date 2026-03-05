Cearense 3e Soluções é finalista para acessar o mercado de capitais

Empresa cearense com atuação na área da eficiência energética, a 3e Soluções está entre as 15 finalistas do Rota Fácil, primeiro concurso brasileiro voltado exclusivamente à preparação de pequenas e médias empresas interessadas em acessar o mercado de capitais.

Aproximadamente R$ 5 milhões em subsídios serão distribuídos às 10 empresas vencedoras, média de R$ 500 mil por companhia, suficientes para viabilizar o processo de listagem no âmbito do novo Regime Fácil da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O resultado será anunciado no dia 22 de abril. A 3e Soluções tem bases de operação em Fortaleza e em São Paulo.

O Rota Fácil, da BEE4, representa um movimento estruturado para ampliar o acesso das pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras ao mercado de capitais. A BEE4 é uma entidade autorizada pela CVM a operar um mercado organizado para negociação de valores mobiliários de PMEs, criando um ambiente regulado que funciona como uma “porta de entrada” mais simples e estruturada para empresas que ainda não têm porte para acessar a bolsa de valores tradicional. Quem presta consultoria à 3e Soluções nesse processo é o economista Célio Fernando, com 30 anos de experiência em finanças corporativas.

“Estar entre as finalistas do Rota FÁCIL é um reconhecimento importante da trajetória da 3e Soluções e do potencial que temos para crescer ainda mais. O acesso ao mercado de capitais abre novas possibilidades de investimento, acelera nossa expansão e fortalece a governança da empresa, permitindo ampliar o impacto do nosso trabalho em eficiência energética”, como diz Mauricio Gonçalves, CEO da 3e Soluções.