Feira da Fiec dividirá a indústria do Ceará em antes e depois

Segunda e terça feiras da próxima semana, 9 e 10 deste mês, haverá no Centro de Eventos o que esta coluna já considera a grande festa do setor industrial do Ceará – a Feira da Indústria Fiec, algo que com certeza impressionará o cearense, para quem, aliás, ela está sendo preparada e será realizada. Esta coluna ouviu alguns empresários industriais a respeito desse que será o maior acontecimento da história da indústria deste estado. O primeiro a falar foi José Carlos Pontes, um dos dois sócios fundadores da Construtora Marquise (outro é Erivaldo Arrais), uma gigante da indústria da construção pesada, que executa 80% das obras de construção da Ferrovia Transnordestina, citada como o maior empreendimento privado da infraestrutura do país neste momento. Ele disse:

“Louvo essa iniciativa da Federação das Indústrias (Fiec) e a saúdo como um marco da área industrial cearense. Concordo plenamente com o argumento que levou o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, a idealizá-la: o cearense não conhece a sua indústria, não tem ideia do que ela representa, do que ela faz, como ela faz e para quem ela faz uma extensa lista de produtos que o ajudam a alimentar-se, a vestir-se, a transportar-se, a cuidar de sua saúde. Nos dois da feira, da qual a Marquise participará com muita alegria e honra, serão positiva e agradavelmente surpreendidos os cearenses que ainda desconhecem a importância de sua indústria.”

Cristiano Maia, líder do Grupo Samaria, um conjunto de empresas que atua, também, na construção pesada com sua Construtora Samaria, manifesta-se com o mesmo entusiasmo, salientando que a Feira da Indústria Fiec será “um divisor de águas, pois repartirá a história do setor em antes e depois dessa feira”. Maia confirma que sua Samaria Rações, que produz, em Fortaleza e em Goiana (PE), rações para cães, gatos, bovinos, equinos, suínos, peixes e camarões, terá um estande na Feira da Indústria Fiec que mostrará não apenas seus vários produtos, mas, também, por meio de vídeos, todo o processo de sua fabricação. “Considero que foi um tiro no alvo a ideia do presidente Ricardo Cavalcante de planejar, organizar e executar esse evento, que exibirá a força, a tecnologia, a inovação e a modernidade dos diferentes ramos da indústria cearense”, concluiu Cristiano Maia.

Por sua vez, Bruno Girão, acionista e CEO da Alvoar (antiga Betânia), não escondeu sua ansiedade com a proximidade da Feira da Indústria Fiec, da qual tomará parte sua empresa, que terá um estande especial numa das seis ilhas – a da Alimentação – em que o Centro de Eventos foi dividido para receber a exposição. Girão disse que “é algo inacreditável” o fato de que o Ceará, que não produz trigo nem café em larga escala, “possa hoje oferecer, graças à sua indústria, o café da manhã dos brasileiros, pois temos aqui a maior empresa de massas, biscoitos e granolas do país (M. Dias Branco) e a maior torrefadora nacional de café (3 Corações), como costuma dizer Maia Júnior, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do estado”.

Beto Studart, controlador do Grupo BSpar e ex-presidente da Fiec, confirmou que seu grupo empresarial estará na Feira da Indústria Fiec, exibindo, em estande próprio, seus empreendimentos. Ele disse que a maquete do seu mais novo projeto imobiliário, o edifício comercial BS Steel – cuja construção começará dentro de três meses na Praça BS, na Aldeota, e que terá estrutura de aço e vidro – será exibida no estande da empresa. A maquete tem 3 metros de altura, foi com construída com tecnologia 3D, incorporando a Inteligência Artificial, o que revela todos os detalhes, inclusive os de iluminação, de cada um dos 30 andares do edifício.