Produtores de camarão apostam no mercado europeu
Carcinicultores do Ceará e de outros estados do Nordeste reuniram-se ontem em Brasília com autoridades de dois ministérios
Liderada pelo seu presidente, o cearense Cristiano Maia, a diretoria da Camarão BR, entidade que reúne os maiores carcinicultores do país, reuniu-se ontem, em Brasília, com autoridades dos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Pesca e Aquicultura, com as quais trataram de temas relacionados ao setor, incluindo o relacionado com a reabertura do mercado europeu.
Também constou da pauta das reuniões com o Mapa a tramitação da defesa dos carcinicultores junto à Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que considerou o camarão criado em cativeiro como uma espécie invasora.
(Produzir no Brasil, no agro, na indústria, no comércio, no serviço, em qualquer área da atividade econômica é uma tarefa hercúlea, que exige sacrifício e paciência. É a opinião desta coluna).
Outro assunto debatido na reunião foram os aspectos técnicos relacionados à tarifa de irrigação com variação sazonal.
O diálogo dos diretores da Camarão BR com a cúpula dos dois ministérios reforçou a importância da articulação institucional para a defesa da carcinicultura brasileira e para a construção de soluções que garantam segurança jurídica, competitividade e desenvolvimento sustentável do setor, como disse à coluna o empresário Santana Júnior, diretor de Marketing da entidade.
Além do presidente da Camarão BR, participaram da reunião a sua secretária Executiva, engenheira de pesca Jamile Mota da Costa, e seus diretores José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho (Vice-presidente), Francisco Hélio de Castro Holanda Filho (Financeiro), Tom Prado (Relações Institucionais), Santana Júnior (Marketing), Werner Jost (Laboratório), Murielle Chetrit Mayer Varela e Expedito Ferreira da Costa Júnior (conselheiros fiscais).
“Fomos muito bem recebidos pelas autoridades dos ministérios da Agricultura e da Pesca, que estão a nos ajudar no encaminhamento de nossas demandas. Temos muita esperança de que, com o Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, poderemos retomar, em tempo breve, as nossas exportações para os países da Europa. Nosso setor tem crescido e, ao mesmo tempo, investido em tecnologia, com o que a carcinicultura brasileira, principalmente a nordestina, que responde por mais de 90% da produção nacional, siga sendo uma atividade sustentável”, como disse à coluna o presidente da Camarão BR, Cristiano Maia.
Veja também