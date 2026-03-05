Produtores de camarão apostam no mercado europeu

Liderada pelo seu presidente, o cearense Cristiano Maia, a diretoria da Camarão BR, entidade que reúne os maiores carcinicultores do país, reuniu-se ontem, em Brasília, com autoridades dos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Pesca e Aquicultura, com as quais trataram de temas relacionados ao setor, incluindo o relacionado com a reabertura do mercado europeu.

Também constou da pauta das reuniões com o Mapa a tramitação da defesa dos carcinicultores junto à Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que considerou o camarão criado em cativeiro como uma espécie invasora.

(Produzir no Brasil, no agro, na indústria, no comércio, no serviço, em qualquer área da atividade econômica é uma tarefa hercúlea, que exige sacrifício e paciência. É a opinião desta coluna).

Outro assunto debatido na reunião foram os aspectos técnicos relacionados à tarifa de irrigação com variação sazonal.

O diálogo dos diretores da Camarão BR com a cúpula dos dois ministérios reforçou a importância da articulação institucional para a defesa da carcinicultura brasileira e para a construção de soluções que garantam segurança jurídica, competitividade e desenvolvimento sustentável do setor, como disse à coluna o empresário Santana Júnior, diretor de Marketing da entidade.