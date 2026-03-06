Diário do Nordeste
Indicado ao Oscar, 'O Agente Secreto' chega ao catálogo da Netflix neste sábado (7)

Filme está indicado a quatro estatuetas, incluindo Melhor FIlme.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:44)
Zoeira
Homem usa telefone público vermelho dentro de orelhão amarelo. Ao fundo, parede coberta por cartazes políticos de época com fotos de candidatos. Cena com estética cinematográfica.
Legenda: É o segundo ano consecutivo que o Brasil marca presença na premiação.
Foto: Divulgação/Victor Juca.

A Netflix anunciou que "O Agente Secreto", filme brasileiro indicado a quatro Oscars, chegará ao catálogo da plataforma neste sábado (7).

O filme é vencedor de quatro prêmios no Festival de Cannes e dois Globos de Ouro em 2026. Além de distribuir o filme no streaming, a Netflix também é creditada uma das colaboradoras do projeto.

Nos cinemas, "O Agente Secreto" já foi visto por mais de 2,35 milhões de pessoas em quatro meses em cartaz. O filme também acaba de ultrapassar a marca de R$ 50 milhões de bilheteria, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria da Ancine.

Apenas em 2026, a produção dirigida por Kleber Mendonça FIlho e estrelada por Wagner Moura é a quarta mais assistida no Brasil, com 1,28 milhão de ingressos vendidos.

Veja o trailer de 'O Agente Secreto'

Qual a história do filme 'O Agente Secreto'?

Ambientado em 1977, durante a Ditadura Militar, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especialista em tecnologia que deixa São Paulo rumo a Recife em busca de um recomeço e para escapar de um passado misterioso.

Cearenses estão no elenco do longa

Além de Wagner Moura, o elenco conta com Maria Fernanda Cândido, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Tânia Maria, Thomás Aquino e Udo Kier. Os cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes também brilham no elenco do filme. 

