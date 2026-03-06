Conheça 'Hamnet', livro que inspirou filme indicado ao Oscar 2026

Quem se aventurou a ver “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” nas salas de cinema possivelmente se deparou com uma sinfonia de choros e fungadas ao subir dos créditos. Não por acaso, a obra sobre amor e luto, dirigida por Chloé Zhao, conquistou o Globo de Ouro de “Melhor Filme de Drama” e garantiu uma indicação na mesma categoria do Oscar 2026.

O resultado será oficializado no dia 15 de março, data em que ocorre a premiação. Em meio à expectativa do filme selecionado, aqueles que se interessaram pela obra podem descobrir outras camadas da história através do livro “Hamnet”, de Maggie O’Farrell, que inspirou o filme.

Em 2020, o romance foi publicado pela escritora irlandesa, que se propôs a construir um relato ficcional sobre o filho de William Shakespeare e Anne Hathaway. Foi a partir de muita pesquisa e dos fatos históricos conhecidos sobre o escritor que ela elaborou o livro.

A escritora propôs um paralelo entre a morte de Hamnet, que faleceu aos onze anos em 1596, e a criação do clássico "Hamlet". Diz-se, inclusive, que Shakespeare chegou a dar vida ao pai do príncipe dinamarquês em uma das exibições da peça, entre o final do século XVI e início do século XVII.

Legenda: No filme, os irmão Noah Jupe (esquerda) e Jacobi Jupe (direita) interpretaram, respectivamente, Hamlet e Hamnet. Foto: Divulgação.

Qual o enredo do livro 'Hamnet'?

A escritora Maggie O’Farrell parte das poucas informações sobre a biografia de Shakespeare que resistiram ao tempo. Assim, os leitores acompanham a história de um filho de luveiro, morador da pequena cidade de Stratford-upon-Avon.

Após se casar com uma mulher mais velha, detentora de um grande dote, tem uma filha e um casal de gêmeos. Mas apesar da alegria no casamento, algo falta para ele, que decide viajar para Londres.

Legenda: Livro apresenta outras camadas da história que inspirou filme indicado ao Oscar 2026. Foto: Divulgação.

Na capital britânica, ele se torna gradualmente o grande escritor e dramaturgo reconhecido até a contemporaneidade. No entanto, após a morte de um de seus filhos, a vida do casal sofre grandes mudanças.

O livro tem uma escrita poética e potente, que aborda o luto e a força da arte como modo de encontrar consolo. Isso porque a escritora sugere como essa tragédia pessoal teria influenciado Shakespeare na criação de Hamlet.

Lançado em 2020, o livro foi vencedor do Women’s Prize for Fiction. No Brasil, a obra foi publicada pela Intrínseca, em 2021, com tradução de Regina Lyra.

Filme 'Hamnet' tem oito indicações ao Oscar 2026

A adaptação de Chloé Zhao concentrou oito indicações nesta temporada do Oscar 2026, incluindo:

Melhor Filme;

Melhor Direção (Chloé Zhao);

Melhor Atriz (Jessie Buckley);

Melhor Roteiro Adaptado;

Melhor Trilha Sonora Original (Max Richter);

Melhor Casting (Nina Gold);

Melhor Figurino;

Melhor Direção de Produção.

Além disso, a atriz principal da trama, Jessie Buckley, que interpreta Agnes, tem sido apontada como favorita ao prêmio de "Melhor Atriz" da premiação. Buckley chegou a vencer outros grandes prêmios desta temporada, como Globo de Ouro, Critics Choice Awards e Bafta Awards.

