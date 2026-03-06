Conheça 'Hamnet', livro que inspirou filme indicado ao Oscar 2026
Obra sugere como uma tragédia pessoal de Shakespeare pode ter influenciado na criação de "Hamlet".
Quem se aventurou a ver “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” nas salas de cinema possivelmente se deparou com uma sinfonia de choros e fungadas ao subir dos créditos. Não por acaso, a obra sobre amor e luto, dirigida por Chloé Zhao, conquistou o Globo de Ouro de “Melhor Filme de Drama” e garantiu uma indicação na mesma categoria do Oscar 2026.
O resultado será oficializado no dia 15 de março, data em que ocorre a premiação. Em meio à expectativa do filme selecionado, aqueles que se interessaram pela obra podem descobrir outras camadas da história através do livro “Hamnet”, de Maggie O’Farrell, que inspirou o filme.
Em 2020, o romance foi publicado pela escritora irlandesa, que se propôs a construir um relato ficcional sobre o filho de William Shakespeare e Anne Hathaway. Foi a partir de muita pesquisa e dos fatos históricos conhecidos sobre o escritor que ela elaborou o livro.
A escritora propôs um paralelo entre a morte de Hamnet, que faleceu aos onze anos em 1596, e a criação do clássico "Hamlet". Diz-se, inclusive, que Shakespeare chegou a dar vida ao pai do príncipe dinamarquês em uma das exibições da peça, entre o final do século XVI e início do século XVII.
Qual o enredo do livro 'Hamnet'?
A escritora Maggie O’Farrell parte das poucas informações sobre a biografia de Shakespeare que resistiram ao tempo. Assim, os leitores acompanham a história de um filho de luveiro, morador da pequena cidade de Stratford-upon-Avon.
Após se casar com uma mulher mais velha, detentora de um grande dote, tem uma filha e um casal de gêmeos. Mas apesar da alegria no casamento, algo falta para ele, que decide viajar para Londres.
Na capital britânica, ele se torna gradualmente o grande escritor e dramaturgo reconhecido até a contemporaneidade. No entanto, após a morte de um de seus filhos, a vida do casal sofre grandes mudanças.
O livro tem uma escrita poética e potente, que aborda o luto e a força da arte como modo de encontrar consolo. Isso porque a escritora sugere como essa tragédia pessoal teria influenciado Shakespeare na criação de Hamlet.
Lançado em 2020, o livro foi vencedor do Women’s Prize for Fiction. No Brasil, a obra foi publicada pela Intrínseca, em 2021, com tradução de Regina Lyra.
Veja também
Filme 'Hamnet' tem oito indicações ao Oscar 2026
A adaptação de Chloé Zhao concentrou oito indicações nesta temporada do Oscar 2026, incluindo:
- Melhor Filme;
- Melhor Direção (Chloé Zhao);
- Melhor Atriz (Jessie Buckley);
- Melhor Roteiro Adaptado;
- Melhor Trilha Sonora Original (Max Richter);
- Melhor Casting (Nina Gold);
- Melhor Figurino;
- Melhor Direção de Produção.
Além disso, a atriz principal da trama, Jessie Buckley, que interpreta Agnes, tem sido apontada como favorita ao prêmio de "Melhor Atriz" da premiação. Buckley chegou a vencer outros grandes prêmios desta temporada, como Globo de Ouro, Critics Choice Awards e Bafta Awards.
Serviço
Livro “Hamnet”
Quanto: R$ 79,00
Onde comprar: Intrínseca