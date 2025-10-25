Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Ana Karenyna Jornalista e apaixonada por decoração e organização. Compartilha inspirações e experiências sobre a deliciosa arte do morar com leveza.
Imagem de uma sala de estar aconchegante e moderna, decorada com estantes cheias de livros, sofá confortável e poltronas, ideal para leitura e relaxamento.

Como usar livros na decoração de casa

Livros expostos ajudam a incentivar o hábito de leitura.

Ana Karenyna 25 de Outubro de 2025
A escolha da mesa de centro precisa pensar na circulação confortável das pessoas

Mesa de centro é indispensável?

Saiba como escolher a ideal para o seu ambiente

Ana Karenyna 18 de Outubro de 2025
Para o sofá que compõe a sala proposta por Marianna Teixeira e Carolina Castilho, do Freijó Arquitetura, a espuma de alta densidade impede a sensação de ‘afundar’ no assento. Esse atributo é valioso.

Veja como a arquitetura transforma o lar de idosos com acessibilidade

Confira dicas de projetos para facilitar a vida

Ana Karenyna 11 de Outubro de 2025
Na imagem, pintura artística assinada pela artista Beatriz Cavalcante, em alusão a flores tropicais

Veja dicas de como usar pintura artística nos ambientes

Técnica adiciona alma aos lugares e é prova viva de que paredes podem falar e comunicar muita beleza

Ana Karenyna 03 de Outubro de 2025
Long Cake vintage, por Carolina Pinho

Dicas para decorar seu aniverário com estilos retrô e vintage e muitas memórias afetivas

Nostalgia e muita criatividade para transformar as celebrações

Ana Karenyna 20 de Setembro de 2025
Aqui, o home office se conecta com a área social. A arquiteta Ana Rozenblit trabalhou com boiserie, armários com frentes de portas e gavetas almofadas, além de mobiliário de linhas orgânica. Fotos

Home office: Dicas para planejar um espaço funcional, confortável, com personalidade

Trabalhar de casa merece um cantinho inspirador

Ana Karenyna 13 de Setembro de 2025
No projeto do arquiteto Bruno Moraes, observamos a composição dos pendentes na sala de jantar retangular para evitar zonas escuras e deixar tudo harmônico

Saiba como fazer uma escolha assertiva de lustres e pendentes, que conferem design para a decoração

Seja para iluminar a sala de jantar ou tornar o quarto mais aconchegante, é preciso avaliar proporção, tamanho e função para escolher o melhor item de iluminação

Ana Karenyna 05 de Setembro de 2025
No hall de entrada, a marcenaria funciona como uma sapateira. Quando a porta desliza para um lado, abre-se o cantinho para os calçados

Como decorar hall de entrada?

Com pouco espaço e ideias práticas e acessíveis, você vai deixar esse cantinho funcional na sua rotina e imprimir personalidade

Ana Karenyna 28 de Agosto de 2025
Tábua de comidas para café da manhã, com pães, doces, mel, morangos, presunto e queijos. Ingredientes frescos e uma organização harmônica deixa o efeito visual atratente e convidativo

Grazing food: aprenda a fazer a nova tábua de frios para receber convidados com estilo

A técnica de esparramar comidas em tábua ou mesa é informal e convidativa. Veja como preparar para suas visitas

Ana Karenyna 16 de Agosto de 2025
Você pode fazer divisórias para maquiagem no próprio MDF ou usar caixas organizadoras para setorizar itens de make

Uma penteadeira para chamar de sua

Presença do móvel nos lares confirma como a beleza e o autocuidado se tornaram uma parte importante da vida cotidiana

Ana Karenyna 19 de Julho de 2025
Na imagem, série de quadros presentes na casa da colunista Ana Karenyna

Toda casa conta uma história: relato de quando o minimalismo cedeu espaço para a afetividade

Meu desejo é que a gente more em uma casa encantada, não importa o estilo escolhido

Ana Karenyna 15 de Julho de 2025
Na imagem, colunista Ana Karenyna junto a louceiro

Louceiro é tendência: saiba como planejar e a diferença dele para a tradicional cristaleira

Espaço é dedicado apenas para louças, guardanapos e tudo o que envolve celebrar e receber

Ana Karenyna 14 de Junho de 2025
Na imagem, cadeiras com braços em projeto da arquiteta Gleuse Ferreira

A escolha da cadeira ideal

Confira dicas para te ajudar a escolher o modelo perfeito para seu espaço

Ana Karenyna 07 de Junho de 2025
Dobras: não precisa ser impecável, basta ser funcional

Os sete mandamentos da organização

Padronização de objetos e uso de ferramentas como caixas de acrílico e potes de vidro podem ajudar na rotina

Ana Karenyna 24 de Maio de 2025
Na imagem, exemplo de utilização de uma estante

Estantes na decoração: versatilidade e estilo em diferentes espaços da casa

Item indispensável quando pensamos em armazenamento e organização, pode combinar design e sofisticação

Ana Karenyna 17 de Maio de 2025
Na imagem, exemplo de porta mimetizada do projeto da arquiteta Gabriela Prado

O charme das portas mimetizadas e como usá-las na decoração de casa

Com estética clean, moderna e promovendo integração visual, elas são excelentes soluções para os espaços

Ana Karenyna 10 de Maio de 2025
Se tem cozinha americana, posicione a mesa logo na frente e terá a copa e mesa de jantar em um mesmo ambiente. Projeto da arquiteta Isabella Nalon

Copa na cozinha: da praticidade ao afeto diário

Confira dicas para construir um ambiente funcional e acolhedor

Ana Karenyna 26 de Abril de 2025
Pastilhas Areia e Rubi protagonizam esse ambiente criado pelo escritório Andrade e Mello Arquitetura

Vintage e retrô em alta na decoração; saiba como usar

São conceitos distintos, mas com uma mesma proposta que é decorar à moda antiga

Ana Karenyna 05 de Abril de 2025
Um quarto de um jovem sem TV com muito conforto e estilo. O projeto é do IDEIA Arquitetura Transformativa e MORAIS Arquitetura

Como os ambientes podem impactar na saúde mental e no vínculo familiar

Entenda como a arquitetura emocional pode melhorar seu lar.

Ana Karenyna 29 de Março de 2025
Quarto de menina azul imprime a serenidade que o ambiente pede.

Como decorar quarto de criança com tinta e criatividade

Inspire-se em quartos infantis lúdicos e repletos de bossa.

Ana Karenyna 15 de Março de 2025
