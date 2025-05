Já falamos por aqui que, quando não souber por onde começar, comece pela organização. Arrumar é diferente de organizar, porque quando arrumo eu apenas escondo em um armário e, quando organizo, eu setorizo e escolho um endereço para cada coisa. Como você tem feito por aí? Anote os sete mandamentos da organização para você começar a aplicar hoje na sua casa.

1. Padronize os cabides

Legenda: Padronizar cabides ajudam na organização e deixam armário mais clean Foto: Arquivo pessoal

Antes de tudo, a padronização dos cabides é indispensável. O foco são as roupas e isso fica confuso com cabides de diferentes cores e estilo. Escolha um tipo de cor para pendurar todas as roupas. Eu gosto do cabide de veludo pela estética, são estreitos e não deslizam a roupa, mas todos têm a mesma função: pendurar. Escolha um tipo e organize tudo por aí.

2. Use caixas de acrílico

Um grande xodó no meu estilo de organizar são as caixas de acrílico. Elas são um pouco mais caras, mas vale o investimento. Tem ótima durabilidade e deixa o espaço mais clean e funcional, com tudo à vista. Uso em banheiros, cozinha, armários, quarto e sala. Todos os ambientes têm caixas de acrílico e foi um investimento único há 6 anos. Mudei de casa e trouxe comigo.

3. Troque os potes de plástico pelos potes de vidro

Legenda: Potes de vidro são mais higiênicos e mantêm alimentos à vista Foto: Arquivo pessoal

Eles são os queridinhos na cozinha e uma das minhas melhores dicas. Mais higiênico, armazena com mais segurança o alimento, fácil de lavar e evita desperdício, pois vemos tudo o que tem dentro da geladeira. São mais caros, mas vale o investimento comprando aos poucos. Faça a troca devagar e a cada novo pote de vidro que entra, você doa um de plástico. Logo logo o seu acervo será todo de potes de vidro.

4. Prefira organizador quadrado

Legenda: Organizadores quadrados ou retangulares otimizam espaço Foto: Arquivo pessoal

Prefira sempre organizadores quadrados ou retangulares, pois otimizam espaço encaixando em qualquer quina. Os redondos são lindos e podemos usar em despensas para efeito mais decorativo, por exemplo. Mas, na hora que queremos otimizar cada centímetro de um pequeno espaço, são os retangulares que nos salvam.

5. Padronize as cores

O nosso olhar ama beleza e, por isso, tudo em harmonia em cores fica mais bonito e convidativo. Escolha uma paleta de cor para os seus organizadores e potes. Indico sempre as neutras, pois é fácil de repor quando quebra, por exemplo. Branco, bege e off white ficam lindas juntas e criam um efeito visual bonito.

Veja também Ana Karenyna Estantes na decoração: versatilidade e estilo em diferentes espaços da casa Ana Karenyna O charme das portas mimetizadas e como usá-las na decoração de casa

6. Toda dobra começa por um retângulo

Para entrar no mundo das dobras de tecidos, essa é uma regrinha que funciona para qualquer tipo: dobre até fazer um retângulo da peça e vá virando os quadradinhos ou rolinho, como preferir. Não precisa ser impecável, basta ser funcional para encaixar na sua gaveta ou prateleira. Ninguém mora em um showroom, por isso escolha uma dobra que funcione para você e repita ela nas peças.

7. Tenha somente o que usa

Por último e o mais importante é entender que toda bagunça começa pelo excesso. É impossível seguirmos todos os passos do método sem dar check nesse aqui: ter somente o que usamos. Abre a gaveta de talheres, de roupas e de objetos e vai se fazendo essas perguntas: “eu amo isso?”, “com que frequência tenho usado?”, “ainda é útil?”.

O que não funciona mais para a nossa rotina, fazemos a doação para quem vai fazer bom uso. Somos acumuladores por natureza e devemos sempre praticar o exercício de termos o que gostamos e usamos na nossa casa. Pratique por aí!