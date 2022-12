Faxina de fim de ano: desapego e organização para receber o novo

Em meio a tantas festividades e celebrações, é nesse intervalo entre o fim do ano e o recomeço lá em janeiro, que o sentimento de desapego se instala, ou pelo menos deveria. Isso porque para abrir espaço para uma nova temporada, é preciso deixar ir o que não nos serve mais e eu tô falando de roupas, sentimentos, pessoas e itens em casa.

Que tal separar uns dias para visitar gavetas e armários? retirando tudo o que não serve mais, seja para doação ou descarte, essa atitude simples, embora também desafiadora, faz circular a energia do seu lar para receber o novo ano ano com porta e coração abertos.

Antes de tudo, faça uma lista dos locais que precisam dessa faxina anual, por exemplo, aquele cantinho do guarda-roupa com papéis entulhados que você não abre há tanto tempo, ou a parte em que organiza suas roupas de cama e até a lavanderia que, por conta da correria, acaba virando um acúmulo de coisas que costumamos dizer “deixa aí que depois eu vejo o que eu faço”.

Liste os espaços que serão faxinados

A lista vai te guiar para reservar um dia para aquele local, usando a famosa premissa que, se não usa há mais de seis meses, certamente não tem porque manter guardado. Papéis antigos, caixas, roupas e outros itens que, quando não tem utilidade, são acúmulos desnecessários e, muitas das vezes, nos fazem acreditar até que não temos espaço em casa.

Foto: Arquivo pessoal

Um dia por vez e logo logo todos os cantinhos da sua casa estarão organizados e faxinados. Esse é o momento perfeito para o descarte, porque é no fim do ano que fazemos o balanço do que ainda queremos manter por perto e do que ainda é útil, afinal todos mudamos muito. Nossos gostos, as metas e até as prioridades.

Aqui, por exemplo, logo chega um bebê e as mudanças e faxina de fim de ano estão a todo vapor. Colocamos armadores de rede na varanda da sala, o escritório cedeu espaço para o quarto baby e todos os itens foram reorganizados na gaveta do rack da sala, entre outras adaptações. O fato é que nossa vida é mesmo feita de fases e a casa acompanha em constante movimento.

Mais organização, mais foco

Para viver esse processo de desapego, vale a releitura da coluna que falei sobre a diferença entre arrumar e organizar (link aqui). Lá compartilhei estratégias que podem lhe auxiliar nesse processo e um dos principais tópicos é não tentar fazer tudo de uma vez, pois a chance de desistir no caminho ao ver a pilha de roupas em cima da cama misturada com papéis e toalhas e grande, viu?

Viva cada etapa e pense sempre no benefício de entrar com o pé direito no novo ano. É comprovado que a organização auxilia no foco e cumprimento de metas que todos nós fazemos a cada fim e início de ciclo.

Além do desapego e organização, essa faxina também inclui limpeza, em especial, nesses espaços que não visitamos com frequência. É impressionante como a casa fica até com um ar diferente quando limpamos de dentro para fora, pois tudo é energia. A atmosfera é outra e eu te convido a fazer essa experiência, caso ainda não tenha feito.

Dá trabalho, claro, mas a recompensa é imensa e você vai se sentir orgulhoso do resultado final. Uma casa pronta para abraçar os novos momentos e receber também novos itens de uma nova fase. Tudo novo de novo!

