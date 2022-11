Como escolher árvore de Natal ideal para a sua casa

Luzes da casa apagadas e pisca piscas iluminando um cantinho da sala marcam os meses de novembro e dezembro de quem segue a tradição ao montar árvore de Natal. Minimalistas ou mais imponentes, uma coisa é certa: esse objeto é repleto de significado e, quando comprado de forma assertiva, costuma atravessar gerações e durar décadas, não é mesmo? Hoje, vou dividir algumas dicas importantes na hora de escolher seu pinheiro artificial para ornamentar sua decoração com muito estilo.

Avaliando tamanho e formato

O mercado oferece tantas opções que, ao entrar nas lojas para escolhermos nossa primeira árvore, surgem muitas dúvidas. Hoje, já existem opções coloridas, douradas, nevadas, pretas, mas a mais procurada é a tradicional verde. Antes de tudo, avalie o ambiente onde irá posiciona-la, considerando se é um espaço maior ou menor. Até o vento do local deve ser avaliado, pois poderá ser preciso um reforço na base com cestaria, por exemplo.

Por falar em base, dispense as opções de plástico e prefira as árvores com os pés de metal, fator determinante para a durabilidade da peça, pois fica mais firme no chão, sem risco de tombar e colocar abaixo todo o seu empenho na decoração da árvore.

Outro fator que deve ser avaliado na hora da compra é a quantidade de galhos. Isso porque quanto mais galhos, mais cheia será a árvore e, consequentemente, mais elegante. Há quem preencha árvores assim apenas com bolas e piscas, conseguindo assim um resultado incrível, exatamente pelo efeito que os galhos já dão.

Caso você só possa investir em uma árvore mais slim (magrinha), uma boa dica é preenchê-la com festões aramados, que consistem em peças com os galhos similares aos da árvore, que se camuflam quando encaixados. Vale super a pena e o efeito visual após o uso da estratégia é surpreendente!

Medir o espaço é importante

Para começar, pegue uma fita métrica e meça a altura da sua parede (chão ao teto) para ir até a loja com a informação em mãos na hora da compra. As árvores de Natal grandes, por exemplo, medem cerca de 2 metros, variando entre 1m80 e 2m40 e, como o pé direito de lojas costuma ser mais alto do que os residenciais, pode acontecer de você comprar uma árvore que não caiba no seu espaço, por vê-la “pequena” em um ambiente comercial.

Legenda: Medir seu espaço e conferir as medidas da árvore ajudam a criar um ambiente harmônico

Quando escolhi minha primeira árvore, pensei logo em um tamanho mediano, pois ela ficaria posicionada entre a sala e a varanda, como mostro na imagem. É um espaço de circulação e, por isso, não poderia ser nem muito alta, nem com uma circunferência tão larga. As árvores com essa característica mediana costumam medir de 1m20 a 1m70, exatamente o tamanho da minha árvore. Escolhi uma com galhos bem preenchidos, o que dispensou o uso de festões.

Quanto mais galhos, mais elegante

Uma simples dica para saber se uma árvore é cheia ou não, basta observar se há muitos “buracos” vazios nela. Quando ela é preenchida, fica também mais fácil e até mais acessível decorá-la. Também é válido lembrar que quanto maiores os adornos, como flores, laços e bolas, mais rápido é o processo de montagem e, também, mais bonito fica o resultado. Os enfeites pequenos são sempre posicionados depois dos maiores, pois entram em cena apenas para preencher pequenos espaços, mas não têm o poder de proporcionar um efeito decorativo tão fabuloso.

O fato é que, independentemente do estilo de árvore escolhido, depois que a gente encaixota todos os adereços na despedida da temporada natalina para abraçar o novo ano, fica em nós as lembranças dos momentos vividos ao redor dela. Algo muito especial e simbólico é o processo de montagem com quem amamos e, embora muitos profissionais e empresas ofereçam esse serviço, nada supera o delicioso momento de intercalar as mãos durante a montagem, sempre, na expectativa de chegar no topo e escolher o enfeite mais bonito.

Um verdadeiro evento, né? Vale colocar playlist temática, preparar petiscos e bebidas para o dia da montagem. Curta e celebre cada etapa da festividade com quem você ama!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.