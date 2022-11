Como preparar a casa para o Natal: dicas para usar xadrez e fugir do óbvio

Será que é cedo para falar de Natal? Para quem gosta de se planejar e preparar a casa com capricho a espera dessa data tão especial, acredito que esse seja o momento certo. É tempo de buscar referências, escolher uma cartela de cores e estilo para o seu Natal de 2022, antes mesmo de iniciar as compras.

Acredite: fazendo isso você economiza e ainda coordena as peças escolhidas com muito mais charme e de forma assertiva. Hoje, trouxe inspirações de alguns Natais em casa que que usei xadrez em diferentes propostas de mesas. Uma lindeza só!

Uma decoração natalina costuma ser colorida e festiva, com direito a muitos adornos, né? Mas o que muitos não sabem é que ir às compras sem saber muito o que procurar faz com que a gente invista em itens que podem não harmonizar uns com os outros. Por isso, antes de tudo, defina qual estilo você quer decorar sua casa neste ano.

Escolha intens em uma cartela de cores

Tem o clássico vermelho e branco; ou o vermelho, dourado e verde. Há até quem busque uma proposta mais rústica, com tons neutros em branco e dourado, além de detalhes em palha; isso sem falar no inusitado preto e branco. Após escolher as cores, defina os cantinhos que irão receber decoração para ir em busca dos adornos, além de definir também se a ceia será servida no estilo americano, ou como mesa posta. Nas fotos, te apresento inspirações para as duas propostas.

Legenda: Mesa de um Natal na minha casa para inspirar o seu

O ponto alto da decoração de Natal é a árvore, então comece por ela. Já analise o tamanho e a quantidade de enfeites que irá precisar para encher, se vai seguir uma temática de laços ou flores e, principalmente, fique atento para seguir o padrão de cores escolhido. Isso vai fazer a diferença na composição final da sua sala, pode apostar.

Há enfeites para todos os gostos, como ursos, rena, casinhas e até fotografias da família preenchendo de uma ponta a outra. O mais bacana é seguir uma linha decorativa nessas escolhas, porque embora a festividade seja marcada pela exagerada ornamentação, o bom senso nesse processo proporciona um efeito visual mais harmônico.

Que tal um Natal xadrez?

A clássica estampa xadrez é uma opção criativa e diferente para você usar no Natal deste ano. Ela enfeita e colore com muita elegância no uso de itens-chave, como uma simples toalha de mesa, que já decora e causa um efeito “uau”, fazendo um plano de fundo perfeito para receber as delícias da ceia.

Nas inspirações que trouxe em diferentes Natais que realizei em casa, observe que há uma proposta em que uso o estilo de servir americano, onde os pratos, comidas e itens decorativos dividem a mesma mesa. Como já contei por aqui, é o famoso “prato no colo”, em que cada um se serve e se acomoda em um local da sala, entre cadeiras e sofá.

Usei uma cestaria com talheres amarrados em parzinho, com guardanapos no mesmo tecido da toalha de mesa. Uma boa dica é comprar um tecido na estampa desejada em tamanho generoso, para, então, pedir para que uma costureira faça o abanhado de uma toalha no tamanho da sua mesa.

Nesse momento, você também pede para que ela recorte do mesmo tecido guardanapos de 40cm x 40cm, para ter o conjunto combinando. Essa é uma excelente estratégia para economizar e ter as peças personalizadas. As lojas que vendem tecidos costumam disponibilizar diferentes estamparias em xadrez nessa época do ano.

Mesa posta no Natal

Para quem tem família pequena e consegue acomodar todos os convidados em uma mesa, o estilo de servir com pratos postos na mesa é uma boa pedida. Na inspiração, também usei toalha xadrez feita por costureira para ser a base e brinquei com a estampa de listra na mesma tonalidade (branco e vermelho) nos guardanapos. Um carinho é marcar o lugar do convidado com um papel e seu nome posicionado em cima do prato. Inspire-se!

No Natal, não se acanhe em preencher os cantinhos da sua casa e também das mesas com velas, bolas e folhagens verdes. Esses são os itens clássicos que passeiam por diferentes estilos de decorações natalinas e sempre complementam e iluminam com muito frescor. Inspire-se nas ideias criativas e tenha uma ótima temporada de busca de referências. No fim das contas, a dica de ouro é curtir cada etapa do processo!

Legenda: Clássica, a estampa xadrez é uma opção criativa e diferente para você usar no Natal deste ano

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.