Dicas para receber com o estilo americano de servir

Para muitas pessoas, receber os amigos em casa para um jantar ou almoço pode ser um bicho de sete cabeças, né? Talvez seja por acharem que não têm todas as louças iguais, ou taças e outros acessórios. Há também a preocupação em não ter uma mesa grande para comportar todo mundo, mas isso é pura bobagem.

Vem se inspirar no estilo americano de servir. Quero te mostrar que, com criatividade, é possível misturar peças e compor um cenário convidativo.

Você provavelmente até já utiliza o estilo de servir americano se, na sua casa, em dias festivos, as comidas ficam na mesa e cada um pega o seu prato e se acomoda num sofá ou cadeira. É o famoso “prato no colo”, sabe? Geralmente, optamos por essa opção quando vamos receber mais pessoas do que os lugares que temos na mesa. Uma celebração de Natal, por exemplo, geralmente funciona desse jeito.

Eu gosto tanto dessa proposta que já usei até para receber quatro amigos, por exemplo. É informal, fica tudo no estilo self-service com talheres, pratinhos, taças, bebidas e aperitivos dispostos. Sinto que o anfitrião relaxa mais e curte o momento ao receber assim. Experimenta e me conta!

Agora, trouxe imagens do dia em que fiz uma feijoada para celebrar um aniversário em casa para familiares. Na prática, você percebe que misturei estilos de pratos e talheres nessa mesa e, ainda assim, ficou harmônico?

Legenda: Escolher uma cartela de cor e segui-la nos detalhes é uma boa dica para montar uma mesa harmoniosa

Sua casa, suas regras

Não se apegue tanto às etiquetas, pois elas podem engessar e bloquear sua criatividade nesse momento. Lembre-se que só recebemos na nossa casa gente querida e que temos certa intimidade, não sendo necessário se preocupar com tanta formalidade. Afeto e carinho, esses sim são ingredientes indispensáveis nas composições.

Para montar essa mesa, escolhi uma toalha com estampa em xadrez vermelho e branco, que remete ao colorido e afetivo piquenique.

Legenda: Os detalhes que preenchemos os espaços na mesa fazem a diferença

Usei cestinhas para dispor de três diferentes tipos de talheres, pois não tinha o conjunto completo para quinze pessoas. Forrei cada cestinha com um guardanapo de tecido em listras também vermelho e branco. Uma boa dica é sempre escolher uma cartela de cor e segui-la nos detalhes. Acredite, isso faz a diferença.

Na hora de empilhar os pratos, também usei dois modelos diferentes de louças, mas na mesma cor. Para criar texturas e alturas, outra boa ideia é brincar com o uso dos sousplat e jogos americanos. Os de folhagem verde, usei como um detalhe embaixo da bandeja de copos, já o de rattan, na pilha de pratos. Também posicionei as rodelas de madeira para receber vaso e um livro temático. São detalhes simples, mas que aos nossos olhos preenchem e encantam.

Legenda: Misturei estilos de pratos e talheres nessa mesa

As comidas servidas em panelas de barro dividiram o espaço da mesa com os demais adornos e o resultado foi um cantinho de servir charmoso, perfumado e que agradou a todos.

O convidado costuma ficar à vontade com essa proposta de servir, pois não precisa de muita cerimônia, já que está tudo ali disposto.

É interessante também deixar as bebidas em um balcão para ter essa mesma praticidade. E o bolo? Ficou numa mesinha ali na varanda. É até uma sugestão bacana observar um espaço que tenha em casa para criar esse cantinho em outra mesa, que não seja a do almoço ou jantar. Pense num lugarzinho da sala que tenha um plano de fundo legal, pois geralmente é onde acontecem as fotos.

Legenda: Pra a mesa do bolo, a dica é escolher um local com um plano de fundo legal, pois geralmente é onde acontecem as fotos

Legenda: Praticidade, informalidade e acolhimento para receber em casa

Essa ideia de servir funciona bem em diferentes refeições e dias festivos. O que faz a diferença são os detalhes que preenchemos os espaços na mesa.

Sigo acreditando e, por aqui, te inspirando a fazer do seu lar palco de momentos especiais com quem você ama. Inspire-se e celebre!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.