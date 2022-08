Dia dos pais: aprenda a montar uma bandeja de café da manhã e criar uma experiência memorável

Nem sempre a declaração de amor vem em uma caixa com laço vermelho. Celebrar datas comemorativas com presentes materiais faz parte do script, claro, quem não gosta? Mas há detalhes especiais que driblam esse jeito comercial de dizer “eu te amo” e preenchem aquela data com memórias inesquecíveis, através das experiências vivenciadas.

Leia também Ana Karenyna Decorar uma casa é sobre preencher espaços com a sua essência

Daqui há alguns anos, quando você for recordar a data, dificilmente vai lembrar do modelo da camisa que comprou ou ganhou, mas sim do momento compartilhado ao redor daquela bandeja de café na cama preparada cedinho, da comida preferida que é o menu do almoço, da tarde no cinema com perfume da pipoca, de como naquele domingo, na praia, o mar estava calmo e bom para banho, entre tantas outras recordações que somente as experiências nos proporcionam.

Neste Dia dos Pais, quero te inspirar a presentear com algo que vai além do tênis ou kit para churrasco. Acredite: surpreender e encantar quem a gente ama faz bem também para gente!

Bandeja de café da manhã

Não é necessário ter as melhores louças para preparar uma bandeja de café, mas há dicas valiosas para criar um efeito visual harmônico na hora de degustar as delícias de um café da manhã na cama.

Para começar, tire todos os produtos que serão utilizados da embalagem, como suco, café, leite, torradas, queijos e geleias. Em seguida, escolha minipeças para servir, como pires, xícaras, cumbucas, copos, entre outros.

Legenda: Use a criatividade e decore com fotos, bilhetes e flores

Lembre-se que o importante é que tudo fique confortável para manusear, pois a experiência do café na cama pede conforto e praticidade. Imagine aí a caixa de leite e o pote de manteiga em cima da bandeja: o risco de derramar nos lençóis e frustrar o momento é grande.

Pense que é um café da manhã com mini porções e, por isso, o cuidado na hora de distribuir pelo pequeno espaço é necessário. Se possível, corte as frutas ou bolos para tornar tudo ainda mais prático.

Personalizar essa bandeja com fotos pessoais e cartões é sempre uma boa ideia. Se é o primeiro Dia dos Pais, por exemplo, coloque a foto do ultrassom e um bilhete como se fosse escrito pelo bebê, ou mesmo uma foto já da família com os filhos e uma mensagem de bom dia. Sem esquecer das flores, que decoram, perfumam e também colorem esse momento especial. Um mini arranjo em um copo de água já faz toda a diferença. Use a criatividade!

Sabemos que as datas comemorativas tocam de um jeito diferente a história de cada pessoa.

Há pais presentes e disponíveis para receber um abraço neste domingo; há os pais que moram no endereço saudade; em outros casos, há mais de uma figura paterna que acolhe e cuida; existem as mães que exercem dois papéis e se multiplicam; pais de pets e, como aqui em casa, há o filho que está prestes a desbravar essa aventura da paternidade em poucos meses.

Independentemente da representatividade desse marco no calendário da sua vida, deixo aqui o abraço carinhoso e o lembrete de presentear com experiências quem amamos. A bandeja de café da manhã faz parte da rotina aqui em casa, tanto em dias comuns como nos festivos.

Deixo, então, os registros de algumas produções em fotos autorais desse momento para te inspirar a criar algo lindo para amanhã, ou para qualquer outro dia que queira abraçar ou ser abraçado com esse mimo. Todos nós merecemos!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.