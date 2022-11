Cantinhos Natalinos: incorpore os detalhes temáticos na decoração da sua casa

Se você já criou a sua pasta de inspirações natalinas depois de ler o último texto, chega a hora de abrir a caixa dos itens que já tem em casa para inovar dando novas possibilidades de uso para eles. Esse movimento nas peças de Natal, que costumam nos acompanhar por anos, nos faz exercitar a criatividade na hora de decorar e tudo ganha um novo significado. Muito além da árvore imponente na sala, você pode criar diversos cantinhos temáticos com adornos, velas, ursos, bolas e pisca-pisca para ter uma atmosfera repleta de magia e curtir muito durante a temporada jingle bell.

Gosto sempre de lembrar como é poderoso fazer da nossa casa palco de cenários especiais e isso tem ainda mais sentido em datas temáticas. Reforçando, também, que não é necessário grandiosas decorações ou gastos exorbitantes para alcançar um efeito elegante e acolhedor numa decoração natalina, por exemplo.

Em cinco anos de casada, a minha primeira árvore grande posicionada no chão, veio apenas no último ano. Isso não quer dizer que não curtia ou preparava a casa para essa festividade tão especial, muito pelo contrário.

Sempre foquei nos detalhes e no poder que eles têm de preencher e transformar os ambientes.

Uma guirlanda na porta, uma mini árvore de 40cm no rack da TV, vila de Natal em uma bandeja no aparador, festão aramado contornando o espelho, entre outras ideias. O fato é que, confirmei com anos de prática, que é possível trazer essa magia natalina para dentro da nossa casa com investimento baixo e muita criatividade.

Porta de entrada

O clima de Natal começa na entrada de casa quando observamos os nossos vizinhos pendurando guirlandas e pisca-piscas. Isso já é um sinal de que falta pouco para virarmos a página do calendário. E a primeira dica é pensar em algo para já deixar a entrada da sua casa receptiva para a temporada, e as ideias vão muito além das guirlandas, viu? Se encontrar alguma fita no seu acervo, uma dica legal é enlaçar a porta como se fosse um presente. Os festões aramados com bolas e enfeites também são uma boa pedida.

Reaproveitando itens antigos

Algo para avaliar na hora da ornamentação é que, dificilmente a gente descarta itens natalinos que fazem parte de temporadas passadas, primeiro porque costumam ser afetivos e também atemporais, né? Então, se for trocar o tema da árvore deste ano dispensando o uso os adornos antigos, já pense em colocar na guirlanda ou no festão aramado, pois dessa forma você reaproveita as peças e economiza.

O mesmo vale para criar um arranjo para o centro de mesa, por exemplo. As bolas e pinhas natalinas de natais passados podem preencher vidros de diferentes alturas e criar um efeito visual lindo e colorido. Inspire-se também na vila de Natal elaborada em cima de uma bandeja, em que itens do seu acervo como ursos, mini casinhas, mini árvore, porta-retrato, velas e piscas podem resultar nessa ideia super especial como mostro na foto ao lado em um Natal na minha casa. Neste mesmo ano, uma prateleira de quadros, recebeu objetos temáticos e a mini árvore, que também não deixa de ser uma boa opção para quem tem pets mais travessos.

Sofá decorado

O Natal também é feito de aconchego, especialmente por curtirmos a meia luz o efeito do pisca-pisca, né? Por isso, uma boa ideia é usar mantas na cor da decoração natalina que escolheu no seu sofá da sala combinadas com as almofadas temáticas. Você consegue personalizar com poucos itens esse espaço da casa e ainda sim ter um grande efeito, tornando-o em um verdadeiro convite para dar start na temporada de filmes natalinos regado a chocolate quente e marshmallow. Já demos play na decoração por aqui e por aí?

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.