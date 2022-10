Quarto de casal: dicas para escolher a cabeceira ideal

O quarto do casal é o local que merece maior atenção na hora de decorar. Isso porque o ambiente é o refúgio da casa, o espaço que convida para o descanso todas as noites. A escolha de um colchão e travesseiros confortáveis é super importante, assim como a cabeceira, peça que vai além do efeito decorativo, proporcionando também bem-estar ao deitar.

A cabeceira de uma cama proporciona muitos benefícios, como evitar que a pintura da parede seja danificada e, quando acolchoada, proporciona extremo conforto ao deitar para ler um livro ou assistir TV, por exemplo.

Sem esquecer, claro, que a peça complementa e valoriza a decoração do quarto e esse, também, é um ponto importante para ser avaliado. Por isso, antes de escolher o modelo de cabeceira, avalie o estilo de decoração existente no seu quarto.

Qual o seu estilo?

É mais romântico, industrial ou rústico? Tudo isso interfere na decisão, pois a cabeceira é uma peça que chega para compor com harmonia o restante dos itens.

As cabeceiras com linhas mais retas e em materiais mais robustos, como ferro ou metal, caracterizam o estilo industrial; já as que são feitas em madeira ou palhinha, remetem ao estilo boho, com uma pegada mais rústica; o estilo romântico, por sua vez, é marcado pelas acolchoadas em tecido, com camada esponjosa. Nada impede, ainda, de fazer um mix de estilos e ter o resultado de uma peça contemporânea.

Outro ponto importante é medir a sua cama e parede para escolher a cabeceira ideal. Há modelos que se restringem à largura da cama, enquanto outros acompanham o comprimento da parede. Tudo vai depender do quanto você quer investir e do efeito que quer criar no quarto.

Quando o comprimento da cabeceira ultrapassa as extremidades da cama, o quarto ganha um novo plano de fundo que, a depender da cor escolhida, pode causar efeito de ampliar ou diminuir o ambiente.

A escolha da cor

Cores claras, por exemplo, têm o poder de proporcionar a sensação de amplitude, diferente dos tons mais sóbrios e escuros. Ao decidir a cor da cabeceira, avalie a paleta de cores no restante do quarto para escolher uma que harmonize. Caso a parede seja branca, opte por um tom que se destaque. Outro truque assertivo é escolher uma cor já existente no quarto, seja nos móveis ou objetos decorativos.

Atualmente, o mercado já oferece diversos modelos de cabeceiras prontas e, também, para serem produzidas sob medida. Há peças que ficam encostadas no chão, delimitando a largura da cama, enquanto outras são suspensas, parafusadas ou coladas na parede, seja preenchendo horizontalmente ou verticalmente todo o espaço. Existem também as produzidas em marcenaria e até as cabeceiras feitas de porcelanato. Opções não faltam e daí a importância de seguir as estratégias para não errar na escolha.

Entre as novidades, destacam-se as cabeceiras feitas sob medida com fita autocolante para fixação, o que possibilita uma instalação simplificada, sem a necessidade de uma mão de obra profissional. Esse é o modelo que uso aqui em casa. No meu caso, escolhi o tecido suede, por conta dos meus gatinhos, como já contei aqui, e te garanto: a hora de aplicar é sempre divertida.

Nos registros, mostro o antes e depois da chegada da cabeceira no quarto e como a atenção na escolha do modelo e cor têm o poder de transformar o ambiente positivamente. Agora, o quarto está muito mais convidativo e aconchegante com a simples aplicação da peça.

Importante lembrar que as orientações são válidas também para outros tipos de quartos, como solteiro ou infantil. Se o seu quarto está precisando desse toque de aconchego, siga as dicas de tamanho da cama e capriche na mudança por aí.

Em todo e qualquer investimento feito na casa, o principal beneficiado é sempre quem mora nela. A decoração é poderosa e pequenas mudanças proporcionam grandes efeitos no bem-estar.

Se joga!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.