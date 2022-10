Piquenique em casa: saiba o que servir e como decorar

Esqueça tudo o que você sabe sobre preparar um piquenique, porque certamente todas as ideias remetem ao ar livre, com a luz do dia em um parque ou praça, né? No entanto, viver essa experiência na própria casa tem grandes vantagens e quero te mostrar, na prática, como é super possível.

Todos sentados no chão forrado por uma toalha de mesa e delícias para petiscar, assim podemos definir um tradicional piquenique. Essas mesmas características existem quando preparamos um piquenique em casa, com o diferencial de que está tudo mais acessível, como as comidas logo ali na cozinha, sem precisar de organização para transportar.

Também podemos deixar o cenário mais confortável com uso de mantas e almofadas. Esse momento em casa não necessariamente precisa acontecer durante o dia, muito pelo contrário, o climinha noturno é muito gostoso.

Descontração e leveza

O espaço entre a TV e o sofá é perfeito para criar um clima de piquenique. Se já existir tapete, melhor ainda. Basta usar bandejas e tábuas pra criar alturas e sustentar o que irá servir. Se for de dia, prefira um cardápio mais refrescante, que remeta a um café da manhã com pães, croissants, geleias e sucos.

Caso decida fazer um piquenique no jantar, queijos e vinhos são bem-vindos, ou mesmo aperitivos e massas servidas em cumbucas, puro charme! Um fondue também pode ser uma boa opção por dispensar talheres.

No piquenique, assim como na bandeja de café da manhã, nos preocupamos em servir as delícias em mini peças, sem fazer uso de lugares americanos, pratos rasos, ou itens mais formais.

A praticidade impera nesse estilo de celebrar, até mesmo porque todos estão no chão sem muito apoio ou suporte para cortar carnes em refeições mais elaboradas, por exemplo. Prefira servir itens de fácil consumo, pois a leveza e a descontração do momento pedem.

Decore e surpreenda

Além da praticidade de ter à mão as comidas em casa e poder passar um café fresquinho, podemos caprichar ainda mais na decoração. Para deixar o cenário convidativo, use e abuse de mantas, almofadas e travesseiros, fazendo-os de encosto e assento para quem vai participar.

Forre o espaço com uma toalha de mesa ou tapete para delimitar onde serão servidas as delícias do cardápio definido e, dependendo do motivo da celebração, decore com itens especiais. Pode ser fotos, flores, cordão de luz, ou até abajur para deixar o ambiente mais intimista, sabe? Ah, não esqueça de escolher uma playlist bem bacana para a ocasião.

Outra ideia bem criativa é que o piquenique pode também ser temático: infantil, com guloseimas para as crianças; romântico; festivo entre amigos; dentre outros. Em cada experiência dessa, é legal definir uma cartela de cores na decoração e preencher a toalha com itens que remetam ao tema. Super divertido e uma ótima forma de driblar a rotina fazendo algo diferente e especial dentro da própria casa.

Área externa

Se a sua casa tem um ambiente externo com grama que você nunca deu muita importância, olhe com mais carinho o horário que ali bate uma sombrinha gostosa e capriche no piquenique. Siga as mesmas dicas sobre forrar com toalha e servir itens práticos, neste caso, o uso de tábuas é indispensável para apoiar bebidas e evitar que derrame.

Outra dica é listar jogos para incluir nesse momento de descontração com quem amamos: baralho ou tabuleiro, por exemplo, são boas pedidas.

Um dos grande objetivos desse espaço que aqui escrevo é que voltemos o nosso olhar para a nossa casa, especialmente quando o tédio instala. Há formas criativas, especiais e divertidas de fazer do nosso lar palco de bons sentimentos e memórias lúdicas usando o que temos. Feliz piquenique para você guardar na sua coleção de boas lembranças!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.