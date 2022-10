Festas em casa: confira dicas de decoração para valorizar os detalhes nas mini celebrações

Celebrar é bom demais. Não importa o que for: a idade nova, uma promoção no trabalho, a aprovação no vestibular, ou simplesmente o hoje. É sempre especial comemorar conquistas e novos ciclos. Por isso, trouxe uma inspiração de decoração de um mini aniversário em casa, os meus 30 anos, em que os detalhes preenchem uma mesa posta para apenas quatro lugares, acompanhada de uma estante festiva repleta de doces.

A simplicidade no servir com criatividade é muito poderosa, e essa mini celebração só nos confirma isso. O registro é do antigo apartamento de cinquenta metros quadrados, onde a estante da varanda foi o ponto alto do mini evento. Fica a dica na hora de celebrar em casa: tente analisar outras formas de uso dos móveis já existentes. O rack da sala pode virar bar com balde de gelo, bebidas e taças; um balcão da cozinha pode ser usado para servir a refeição principal; uma mesinha de centro pode ser preenchida com entradinhas; entre outras ideias.

Com a minha mesa de jantar pequena, deduzi que não conseguiria preencher com os pratos e doces, por conta do espaço reduzido. Por isso, pensei que as prateleiras da estante tinham a funcionalidade que precisaria. Bastou posicionar ao lado, decorar com balão de gás hélio, definir o que iria em cada andar e usar ainda mais a criatividade ao servir.

Cartela de cores

Observe que no primeiro andar da estante, o bolo é o destaque, com flores e os pratinhos de sobremesa já posicionados para servir. Um detalhe importante é a escolha da cartela de cores presente nos detalhes, inclusive na louça com estampa de folhagem verde. Os balões também seguem as mesmas cores, assim como as caixetas de doces e os demais itens. A atenção nessas escolhas proporciona um efeito visual harmonioso no resultado final.

Legenda: Usando xícara e prato, criei uma "bailarina" para servir doces

Outra dica bacana é usar a imaginação com as louças para servir com charme. É possível fazer uma bailarina (peça com dois ou mais andares usada para servir doces) usando xícara e prato, exatamente como fiz com a louça verde para acomodar os docinhos. Também usei cumbucas emborcadas e prato de sobremesa em cima para criar ainda mais movimento e alturas diferentes entre os doces. Crie e surpreenda-se ao dar novas possibilidades de uso ao que você já tem.

Elemento-surpresa

A mesa posta foi montada com sousplat de rattan, o clássico prato raso branco sobreposto com o de sobremesa para petiscar e, também, o guardanapo arrematado com um fio de folhagem artificial, que fez a vez de porta-guardanapo.

Foto: Ana Karenyna

Acrescentei talheres e taças, além de flores e um elemento-surpresa que uso muito em eventos diurnos, que é a vela. Acredito que proporciona um efeito decorativo lindo, com frescor e leveza para a mesa. Algumas são até aquele modelo flutuante, que ficam posicionadas em um copo de água. Fica bonito, né?

Verdade seja dita: registro de um momento assim nos confirma, na prática, e sem muita firula, que as celebrações especiais merecem doses exageradas de carinho na ocasião.

A decoração, por sua vez, quando recheada de detalhes pensados para receber com amor, cumpre o seu papel em contribuir para tornar aquela data inesquecível. Celebre muito e inspire-se por aqui!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.