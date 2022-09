Tábua de frios: dicas para elaborar e servir

Seja para receber gente querida em um sábado festivo, ou mesmo para celebrar com quem você ama num dia qualquer, no tapete da sala, a tábua de frios é sempre uma boa pedida. Prática, colorida, convidativa e deliciosa, essa belezinha não precisa de muito planejamento. Caso você decida montar uma na volta do trabalho, por exemplo, basta uma passadinha rápida no mercado para encontrar todos os ingredientes.

Para começar, é importante calcular a quantidade de queijos e frios ideal para o momento. Se a tábua for para petiscar como entradinha antes do jantar, por exemplo, coloque de 150g a 200g por pessoa. No entanto, se a noite for apenas regada a queijos e vinhos, sem prato principal, aumente a margem para 250g a 300g de frios por convidado. Sem esquecer que essa quantidade sempre vem acompanhada de patês, pães, torradas, castanhas, frutas, entre outros itens.

Criatividade no servir

A escolha da tábua não tem muito segredo. Pode ser a que você tem em casa, independente do formato redondo, oval, quadrado ou retangular. Já usei a clássica tábua de carne em madeira e ficou com uma pegada rústica muito bacana. O que devemos ficar atentos é ao preenchimento dos espaços da peça, pois a estética fica mais interessante com todos os espaços ocupados pelas delícias que você escolher servir.

A boa notícia é que nem precisa entender muito de cozinha para elaborar uma tábua de encher os olhos, viu? Basta criatividade e algumas dicas para o processo de montagem, que vão fazer a diferença no resultado final. Gosto de começar pelos queijos, escolhendo quatro tipos ou mais, variando nas texturas e sabores: gouda, parmesão, provolone e gorgonzola, por exemplo. Lembre-se de cortá-los em formatos diferentes para dar um efeito dinâmico na tábua. Observe que na imagem tem tiras, rodelas e quadradinhos.

A mesma dica vale para os embutidos como salame, pepperoni e presunto. Escolha quatro tipos ou mais para intercalar com os queijos na tábua. Comece posicionando os frios e, em seguida, as frutas, que comumente são: uva, morango, kiwi e até tangerina. Após acomodá-las entre os espaços dos frios, acrescente torradas, amendoins e castanhas. Observe que esses produtos estão sempre agrupados ou enfileirados por tipo.

Sem regras

Para finalizar, você pode acrescentar chocolates e flores na tábua para dar o toque de doçura e frescor. Os patês e geleias são servidos em mini cumbucas, que podem ou não fazer parte da tábua, assim como os pães. Caso prefira unir as propostas, a tábua escolhida terá que ter um tamanho generoso para que todos os itens fiquem acomodados sem aperto.

Lembrando que não existem regras e isso é muito particular do momento e criatividade. Não há problema em fazer a tábua só com os frios e os demais itens serem servidos ao lado, afinal essa proposta até preenche mais a mesa.

Uma boa dica é servir torradas e pães em cestinhas forradas com papel manteiga. Fica um charme!

Outro jeito interessante de servir é a tábua de frios individual, situação em que ela tem um tamanho menor e você acomoda em cima do prato principal. Nesse caso, ela também recebe a variedade de queijos, frios, chocolates e frutas, só que numa proporção menor. O efeito é lindo e surpreende por ser algo diferente do que costumamos ver.

Inspire-se nas ideias e capriche nos detalhes através das dicas. Não esqueça de empilhar ao lado pratinhos de sobremesa e talheres para deixar o convidado à vontade.

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.