O tecido ideal de estofado para quem tem gatos

Pais e mães de pet sabem bem que a escolha dos itens decorativos da casa vai além do gosto pessoal, passando também pelo temperamento do bichinho que ali vive. Há seis anos, adotei dois gatinhos e passei a fazer escolhas estratégicas, após experiências traumáticas como ver um sofá com a espuma aparente com apenas um mês de uso.

A culpa é minha, claro, de escolher um móvel em linho, um tecido nobre e elegante, porém com a trama espaçada que é um parque de diversões para os felinos. Hoje, a vida útil dos meus estofados foi prolongada por ter optado pelos tecidos certos e quero dividir as dicas por aqui.

Tenha em mente uma coisa: faz parte do instinto dos gatos afiar as garrinhas e, se não forem acostumados com arranhadores específicos desde pequenos, eles vão partir para cortinas e estofados da casa.

Tive uma experiência positiva com os tecidos suede e veludo italiano para estofados, que estão presentes no meu sofá, cabeceira de cama, puffs e cadeiras da mesa de jantar, como mostro nas imagens.

Os gatinhos seguem arranhando, mas não deixam suas marcas aparentes, pois esses tecidos têm a trama bem fechada e não desfiam com facilidade.

Tecidos anti-gatos

Os especialistas em felinos também indicam outros tipos de tecidos, como acquablock, water block, lona, brim e sarja. Todos têm em comum a característica da trama fechadinha.

Ao escolher, opte por tocar na peça para avaliar a textura, pois algumas dessas são bem resistentes e recomendadas para área externa. É válido avaliar também o conforto e maciez se for para um sofá na sala de TV, por exemplo.

Diferente do courino e linho, que são tecidos em que, com uma pequena passada das garras do felino, já fica difícil de reverter a situação. O courino rasga na mesma hora por ser um tecido mais delicado, enquanto o linho vai soltando fio por fio com suas tramas mais abertas, transformando-se em um desafio delicioso para o gatinho desfiar. Evite esses tecidos para garantir maior durabilidade aos seus estofados.

Isso não quer dizer que os móveis com o tecido correto vão durar para sempre, claro. A dica aqui é fazer com que o investimento feito tenha maior durabilidade.

Casa com pets têm um movimento diferente e, embora precisemos nos adaptar às peculiaridades, eles também preenchem de um amor especial e único o nosso lar. A vida é muito mais feliz com pelos e focinhos gelados, concorda?

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.