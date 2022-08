Entenda a diferença entre arrumar e organizar

Certo dia li uma frase que adotei para a vida e ela diz o seguinte: “quando não souber por onde começar, comece pela organização”. Faz sentido para você? Basta a gente pensar que organizar é o ponto de partida de muitas metas, seja para ter uma rotina de trabalho mais produtiva, para realizar uma viagem e, especialmente, para ter uma vida mais leve em casa, pois quando cada coisa está no seu lugar, a rotina flui num ritmo diferente e dribla momentos de stress.

O cotidiano é frenético e, na maioria das vezes, o ponteiro do relógio não colabora. A sensação é que somos engolidos pelas horas e tarefas, acreditando não ter tempo de cuidar da própria casa. Isso acontece pela falta de planejamento e, o primeiro erro, é querer colocar o armário inteiro de roupas abaixo para fazer tudo de uma vez, por exemplo. Na verdade, escolher uma gaveta por dia e um cômodo por semana, torna tudo mais possível.

A organização é um hábito similar a todos os que a gente faz repetidamente para incluir na nossa vida.

É com pequenos passos e, identificando os pontos de bagunça da sua casa, para inserir ali um novo hábito. Outro erro comum é achar que o problema está resolvido ao tirar todas as coisas do seu campo de visão e guardar nos armários sem categorização, ou sentido aparente.

É, por isso, que arrumar é diferente de organizar. A arrumação acontece com pressa, sem pensar na funcionalidade dos ambientes. Quando isso ocorre, a pasta de dente pode até vir a dividir o mesmo espaço que os talheres. Já quando organizamos, nos preocupamos em identificar de que forma aquela distribuição dos produtos e peças auxiliam na praticidade da rotina de quem ali vive.

Por onde começar?

Há técnicas e exercícios simples para começar a aplicar agora. Escolha um cômodo para organizar essa semana como, por exemplo, a cozinha. Antes de começar, faça uma triagem do que já não usa mais e desapegue. Isso vale para todos os ambientes, viu? Com o passar dos anos, o acúmulo de coisas sem utilidade é energia parada no local e ocupa espaço à toa.

Após isso, escolha um dia para categorizar a despensa de alimentos utilizando caixas organizadoras para setorizar produtos e aproveite para fazer o controle da validade. Em outro momento, defina lugares práticos e acessíveis para pratos e copos, assim como para as panelas e os potes. Deixe sempre à vista e de fácil acesso o que usa mais.

O grande desafio não está em concluir todas as etapas até o fim da semana, mas sim manter o que foi organizado ao longo dos dias e meses. Isso só é possível com essa técnica em que cada coisa tem o seu endereço. Ao definir lugares para cada item da sua casa, o exercício, agora, é entender que após uso tudo volta pro seu lugar.

O poder do hábito

Dia após dia, isso irá se tornar um hábito e, dessa forma, dificilmente o caos se instala. Não existe mais a frustração dessa organização não durar nem dois dias. Siga essas etapas de desapegar, categorizar e realizar a manutenção em cada cômodo e perceba os benefícios positivos que a organização proporciona.

Legenda: Com técnicas de organização, você pode ter mais tempo para curtir seus momentos de relaxamento

É ganho de tempo ao encontrar tudo o que procura na própria casa, assim como qualidade de vida por não viver mais no fluxo eterno de arrumar e bagunçar a casa todos os dias.

O morar tem movimento, claro, e isso tudo não deve ser uma pressão para que o seu lar fique organizado o tempo todo, mas sim um lembrete para que, a partir das técnicas de organização, você tenha tempo para curtir seus momentos de relax como merece.

Parece bobo, mas é inquestionável a paz que a gente sente com a nossa casinha organizada. Escolha um ambiente e comece hoje. Vai valer a pena!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.