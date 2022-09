Chá revelação: como criar uma decoração inspiradora

Há quem ame a ideia de reunir amigos e familiares para descobrir o sexo do neném. Outros preferem não fazer tanto suspense e evitar a ansiedade que a espera do resultado traz. Sou do time que ama uma boa surpresa e, com quatro meses de gestação, organizei um chá revelação para celebrar com gente querida.A decoração é pura inspiração e vou compartilhar por aqui todos os detalhes para receber com afeto nesse estilo de festa, desde a escolha da cartela de cores, até as comidinhas que servimos.

Ao planejar qualquer evento é preciso listar o horário e quantidade de pessoas. A partir dessas informações, conseguimos definir o estilo e o que será servido. Seja em casa ou num salão de festas, isso nos guia para iniciar o planejamento do momento. No chá revelação, convidamos 55 pessoas e contratamos serviço de feijoada para um almoço para 50. A margem de falta de 10% costuma não falhar, tanto que as cadeiras, por exemplo, que tinham disponíveis 48 lugares, foram quase que totalmente preenchidas, marcando presença 46 convidados.

O mesmo cálculo deve ser feito quando pensamos nas entradinhas. Esse é um item que não abro mão nos eventos, pois sinto que o convidado já se sente bem recebido assim que chega, sem esperar que a refeição seja servida. Optei por salgadinhos, calculando dez por pessoa, além de uma ilha com frios e pães super charmosa no estilo self-service, em que cada um se servia. Essa recepção é dinâmica e deixa todo mundo bem à vontade. Destaque para uma ideia caprichosa de cones com queijos, embutidos, cracker e molho. Uma experiência deliciosa. Inspire-se!

A escolha do estilo

Ao escolher os itens da decoração, antes de tudo, defini o estilo que seria marcado pela rusticidade das cestarias, peças em palha, flores naturais e secas. Nesse momento, também foi definida a cartela de cores, que passearia por um fendi, marrom, dourado e com pinceladas de verde água e rosa nos balões e peças.

Legenda: Definir o estilo e a cartela de cores norteia a decoração do ambiente Foto: Foto: Esdras Rodrigues

Foto: Foto: Esdras Rodrigues

Com essa definição, a gente não fica perdido ao escolher cada item da festa e costuma ter decisões mais assertivas já com a cartela de cores em mãos. O cacho de balões foi o ponto alto da decoração e atravessou o centro do cenário, diferente do que se vê por aí que comumente é um arco. O resultado é esse das fotos: harmonia em cores e estética.

Nesse cenário, foram posicionados os doces e bolos da festa, mas atenção: não é necessário preencher as peças com tudo o que tem disponível. Foram 200 docinhos, cinquenta unidades de mini brownies, 40 macarons, 40 mini pudins, dois bolos e chocolates personalizados. Nem tudo ficou exposto, pois poderia poluir a decoração, aí a dica é guardar o que não coube e servir em bandejas quando liberar a mesa de doces. Dá certo demais!

Foto: Foto: Esdras Rodrigues

Ao escolher as cores de cadeiras, também parti da paleta definida e optei pelo modelo Tiffany, na cor chocolate, harmonizando com as toalhas no tom fendi. Poderia optar pelo clássico branco? Sim, mas não ornaria tanto como o marrom e o creme. Também optei pelo serviço de mesa posta semifinalizada, que já pode te inspirar em celebrações maiores sem necessariamente servir à francesa, que é quando o garçom serve o prato individual na mesa para o convidado.

Foto: Foto: Esdras Rodrigues

É possível e elegante posicionar apenas taças, jogos americanos e guardanapos nas mesas como fiz, enquanto os talheres e pratos ficam empilhados na mesa do buffet. É um mix do estilo de servir americano (self-service) com o francês (mesa posta). Fica bonito e podemos personalizar com menu individual, que além de decorar, também orienta o convidado sobre as delícias que serão servidas no momento. Ah, também coloquei barril de chopp e serviço de drinks no evento, o que animou bastante a turma.

E a revelação?

Para finalizar, escolhemos o formato de revelação em uma caixa de mdf com tampa, em que os balões de gás na cor da revelação estavam dentro. Hoje em dia, há diversas formas de planejar esse momento, como com fumaça, balão com confetes e outros. Optei pela caixa por achar mais seguro e evitar imprevistos da revelação antes do horário combinado.

Foto: Foto: Esdras Rodrigues

O resultado de todo esse planejamento foi uma festa afetiva cercada de gente especial, para celebrar a vida do Miguel. Acredito que tem magia nos encontros e festejar momentos ao lado de quem amamos vai sempre valer a pena, não importando tanto o tamanho da festa.

Que todas essas informações inspirem quem passar por aqui e sirva como um norte na hora de planejar um evento. Liste tudo e viva o momento com a leveza que ele merece!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.