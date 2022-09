Mesa posta: dicas para compor com louças diferentes e multiplicar seu acervo

As melhores memórias afetivas costumam ser ao redor de uma mesa com quem amamos. Mesa posta é um resgate de convivência com quem mora conosco e não só para quem coleciona as melhores louças. O boom da competição de cenários à mesa na internet, inclusive, instalou um bloqueio sobre o ato de servir e receber.

Não ter os pratos ou xícaras iguais para a quantidade de pessoas não pode ser um problema, viu?

Quando casei e comecei a montar o meu acervo, me espantei com os preços dos conjuntos de louças prontos para quatro, seis e até oito lugares. Me perguntava se, caso eu quisesse diversificar as estampas dos pratos, precisaria ter vários kits, e também onde guardaria tanta louça. Aprendi, na prática e com criatividade, que o primeiro investimento deve ser um jogo de louças branco com a quantidade de lugares que têm a sua mesa: pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires. O mesmo vale para copos, taças e talheres.

Legenda: A posição dos talheres na etiqueta, por exemplo, diz que tudo o que for masculino fica ao lado esquerdo do prato, como o garfo e guardanapo, enquanto o que for feminino fica no lado direito, como a faca, a taça e a colher

Dessa forma, teremos sempre uma base neutra para servir em diversas propostas, brincando apenas com as cores de jogos americanos, ou toalhas de mesa. O “pulo do gato” vem agora, quando passei a comprar as louças em pares, visando construir um acervo mais colorido sem tantos gastos.

Para a nossa alegria, as lojas vendem louças avulsas. A dica é sempre harmonizar os tons dessas peças umas com as outras, como eu mostro nas imagens em que montei mesa de café da manhã ou jantar com louças diferentes.

O milagre da multiplicação

Essa combinação de cores em louças do nosso acervo faz com que ele se multiplique, pois é possível montar uma mesa para mais lugares sem necessariamente ter o jogo completo. Isso também exercita a criatividade e, com a prática, começamos a mesclar também guardanapos e taças em tons que conversam entre si. Não esqueça de intercalar essas louças diferentes na mesa para dar um dinamismo visual. O efeito é de uma mesa única, linda e convidativa.

A vida fora da mesa já é tão burocrática e com tantas regras de horários e tarefas a cumprir, que gosto mesmo é de ter leveza nesse momento. A posição dos talheres na etiqueta, por exemplo, diz que tudo o que for masculino fica ao lado esquerdo do prato, como o garfo e guardanapo, enquanto o que for feminino fica no lado direito, como a faca, a taça e a colher. Seguir à risca esse código dentro da própria casa é muito pessoal e, se lhe fizer bem, ótimo. Se não, posicione como achar mais bacana na proposta que criou e seja feliz.

Abraçar e acolher

Mesa posta é para quem ama celebrar o hoje. Não se distraia com a competição de cenários que vemos nas redes sociais e foque na convivência de quem mora ali, com você. Aos domingos, prepare um café sem pressa, divida as tarefas e enquanto um coloca os pães na cesta, outro corta as frutas e, assim, fica mais leve a inserção desse hábito na rotina.

Legenda: A combinação de cores em louças do nosso acervo faz com que ele se multiplique

A sensação depois que a mesa está pronta é de que estamos tomando um café de hotel cinco estrelas, nos dando conta de que toques de afeto dentro da nossa própria casa têm esse poder.

Costumo dizer que preparar a mesa é também uma forma de dizer “eu te amo”. Isso porque quem senta em uma mesa preparada com carinho, se sente abraçado e especial.

Lembre-se que quanto mais simples e intuitiva for a disposição das peças, maior a chance dos nossos familiares e amigos sentirem-se à vontade. Mesa posta é para reunir e não para constranger. Estamos falando da nossa casa e não de um banquete servido num palacete real. Abraçar e acolher é a grande premissa.

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.