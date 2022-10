Dicas para receber hóspedes em casa

Gestos falam mais do que palavras. Essa frase cai muito bem quando o assunto é receber amigos e familiares como hóspedes. Muito além de definir o lugar onde a pessoa vai dormir, o sucesso dessa receptividade está nos detalhes. É sobre se preocupar em preparar uma atmosfera acolhedora de boas-vindas que abrace e demonstre a felicidade em receber.

Nossa casa não precisa ter todos os itens de um hotel cinco estrelas para recebermos quem amamos, seja para passar um fim de semana, ou uma temporada de férias, por exemplo. Há estratégias nessa recepção que tornam a estadia mais leve, como já deixar no quarto ou no banheiro os itens de necessidades básicas que dão autonomia a esse hóspede: toalhas, sabonetes, shampoos, papel higiênico, escova de dentes, entre outros itens.

Quando tudo está à disposição do hóspede, ele não se sente constrangido em incomodar ao perguntar. O mais bacana é que há maneiras charmosas de reunir esses itens. Uma boa ideia é usar uma cestaria com a toalha em dobra rolinho acompanhada dos demais itens, acomodando tudo com capricho, como mostro na imagem de um dia em que recebi meus pais para dormir em casa.

Legenda: O sucesso dessa receptividade está nos detalhes

Mimar para encantar

E não para por aí, viu? O diferencial também pode estar no mimo, como em uma caixinha de biscoito ou chocolates, ou até, quem sabe, em um cartão de boas-vindas com a senha do wi-fi e outras informações importantes. Não é bacana?

Analise também o cômodo que irá receber a pessoa e já deixe disponível um espaço, na mesa ou no guarda-roupa, para que o hóspede consiga guardar algumas peças e desentulhar um pouco a mala. Isso faz com que ele se sinta mais à vontade ao definir um cantinho para os itens pessoais.

Tudo limpo e perfumado

Outro cuidado que devemos ter é se certificar da lavagem da roupa de cama e banho, como toalhas, lençóis e até cortinas, caso seja um ambiente que não seja utilizado com frequência. Essa premissa também vale se for acomodar o hóspede no sofá da sala, o que é muito comum, mas nem por isso precisa ser desconfortável. Uma boa ideia é forrar o sofá com edredons e preenchê-lo com travesseiros e manta, tudo bem perfumado e aconchegante.

Dependendo do tempo de estadia, é interessante também abastecer a despensa e organizar o cardápio de refeições da casa de acordo com o gosto desse hóspede. Não é uma regra, mas sim um cuidado especial com quem estamos recebendo naquele período.

Vale caprichar na mesa posta do café da manhã com variedade de comidinhas, mas se não for possível compartilhar desse momento por questões de horários ou trabalho, já apresente a cozinha e a geladeira para a visita ficar à vontade para se servir.

A dica mais valiosa de todas é demonstrar, através desses pequenos gestos, como você está feliz em abrir as portas da sua casa para essa pessoa.

Não tenha dúvidas de que ela vai guardar a lembrança do perfume de amaciante da cama e toalhas do dia em que foi recebida com tanto afeto. Afinal, quem não gosta de se sentir cuidado e amado? Inspire-se nas dicas e arrase como anfitrião!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.