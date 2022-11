Copa do mundo: ideias do que servir para receber os amigos em casa

O fim do ano se aproxima e neste, em especial, vivemos uma mistura gostosa – e até um pouco caótica – do Natal com a Copa do Mundo. Verdade seja dita: a gente gosta mesmo dessa coisa toda de reunir quem amamos e celebrar, seja para gritar gol, ou simplesmente confraternizar. Nessa temporada, nossa casa costuma ser palco desses encontros e, já sentindo o cheirinho do hexa desde a estreia da nossa seleção em campo, trouxe inspirações para servir com estilo e praticidade, transformando a sua sala numa arena animada e convidativa.

Para começar, já treine o seu olhar criativo na ida ao supermercado, buscando potencial na combinação de itens, como um amendoim verde e um queijo bem amarelo, que podem ser dispostos em uma tábua de frios para ajudar a colorir sua mesa. As cores da bandeira são sempre o nosso guia na hora de decorar a casa para a Copa, não sendo necessário ter louças ou peças temáticas, mas sim coordenar as cores: pratos azuis, guardanapos amarelos, folhagens verdes em vasos e por aí vai. Dê uma olhadinha no seu acervo antes de ir às compras, pois pode ter boas surpresas.

A premissa aqui é a mesma do que já comentei em outros textos: deixar tudo prático e à mão do convidado, para que você disponibilize tudo na mesa e também sente confortavelmente no sofá para também viver e curtir o momento, sem maiores preocupações com o receber.

Aposte em fatiar e cortar

Essa mesa de servir pode ser feita de uma forma muito simples e estratégica, viu? Para não ter erro, comece com uma lista do que é necessário, como copos, pratos, talheres, guardanapos e as comidas, se possível, já fatiadas.

Uma dica é apostar em uma tábua de frios com os queijos cortados; em salgadinhos e pipoca servidos em cumbucas coloridas; em tortas e quiches já cortadas para facilitar e não congestionar a mesa; além de pães também já recheados, para que o momento do convidado se servir, entre um lance e outro do jogo, não seja muito demorado.

Legenda: Essa mesa de servir pode ser feita de uma forma muito simples e estratégica. Para não ter erro, comece com uma lista do que é necessário, como copos, pratos, talheres, guardanapos e as comidas, se possível, já fatiadas. Foto: Arquivo pessoal

No supermercado você encontra muitas opções práticas como dadinhos de tapioca, batata-frita, risoles, coxinhas e mais. Tudo no ponto de assar em airfryer ou forno evitando ter grande trabalho no preparo. Inclusive, já orienta o convidado sobre onde estão as bebidas, para que ele mesmo se sinta à vontade para pegar e se servir.

Drinks nas cores da bandeira

Por falar em bebidas, uma boa ideia é criar um barzinho para preparação de drinks, com frutas nas cores da bandeira: manga, laranja, limão siciliano, uva verde, kiwi, seriguela, entre outros. Isso pode ser feito no seu balcão da cozinha, na varanda, ou mesmo num cantinho da mesa de jantar. Use bandeja para setorizar as peças e preencha potes de vidro com as frutas, intercalando a posição das cores para fazer um degradê bonito.

Legenda: Uma boa ideia é criar um barzinho para preparação de drinks, com frutas nas cores da bandeira: manga, laranja, limão siciliano, uva verde, kiwi, seriguela, entre outros Foto: Arquivo pessoal

Uma boa ideia é já disponibilizar, neste espaço, os destilados como vodka e cachaça, além de açúcar, adoçante, balde com gelo e coqueteleira para a preparação. Para ficar ainda mais divertido e personalizado, imprima tags de papel com frases sobre a Copa do Mundo, para pendurar nos drinks. Aí basta complementar com canudinhos de papel nas cores do Brasil e prontinho.

A ideia de trazer essas inspirações é tentar sempre desmistificar a ideia de que receber amigos em casa é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. Com planejamento e organização da quantidade de pessoas e do que será servido, dificilmente você terá estresse ao preparar a casa para o momento. A dica de ouro é sempre tornar essa recepção prática, tanto para o anfitrião, como também para os convidados. Afinal, o momento é de curtir e não de se preocupar, viu?

Legenda: Drinks complementam a decoração e imprimem personalidade Foto: Arquivo pessoal

Escolha petiscos simples, lembrando que as pessoas estarão sentadas no sofá, puffs e cadeiras, diferente de uma mesa posta com todo o aparato. Utilizar os pratos de sobremesa nesse momento também é uma excelente estratégia, pois cada um se serve em pequenas porções e fica mais confortável comer na peça até em pé, caso seja necessário. No mais, coloque todo o seu carinho nos detalhes, sempre demonstrando como você está feliz ao receber aquela pessoa na sua casa, isso é o que vale. E vamos todos rumo ao hexa!

* Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.