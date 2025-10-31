Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Na imagem, um senhor idoso, de pele clara, está sentado à mesa, olhando para o lado direito. Ele usa uma camisa branca de linho, um chapéu Fedora marrom e óculos escuros de sol. Suas mãos estão cruzadas e repousadas sobre uma toalha de mesa laranja ou um descanso de mesa. No fundo, desfocado, vê-se outra pessoa de camisa branca. A imagem tem a luz natural de um ambiente interno bem iluminado ou externo coberto.

Verso

Dono do tradicional restaurante Caravelle é lenda viva aos 90 anos

Oscar Vitor de Holanda fundou a casa no bairro Vila União nos anos 1960 e recepciona os clientes todos os dias.

Diego Barbosa 24 de Outubro de 2025
Imagem mostra Brunno Malheiros, padeiro cearense, comemorando vitória ao ser premiado na Panettone World Championship, na Itália, com o título de segundo melhor panetone de chocolate do mundo.

Culinária

Panetone cearense é eleito o 2º melhor do mundo

Doce com chocolate foi criado por equipe brasileira liderada por padeiro de Fortaleza

Carol Melo 20 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de ângulo baixo mostra um homem de pele morena clara, com cabelos escuros e encaracolados e um sorriso, segurando um copo descartável branco e um liquidificador de plástico com uma bebida cor de bege ou marrom claro, tipo milk-shake. Ele está em um quiosque ou barraca, com uma cobertura verde acima dele, e está usando uma camisa polo branca. O homem estende o copo na direção da câmera. À esquerda e à direita do homem, parcialmente visíveis em primeiro plano, estão grandes liquidificadores industriais de metal prateado, prontos para uso. A bebida é provavelmente guaraná batido, um popular drink brasileiro.

Verso

Guaraná do Louro é atração no bairro Jóquei Clube há 26 anos

Na simplicidade, recanto gera filas e resiste ao tempo com assinatura própria

Diego Barbosa 20 de Outubro de 2025
Alunos durante o curso presencial na Escola de Gastronomia

Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 300 vagas para cursos em outubro; saiba como se inscrever

Bolos natalinos e panetones estão entre os temas que serão ministrados nas aulas

Redação 07 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoa fazendo compras no supermercado, segurando uma garrafa de azeite de oliva na seção de alimentos. Ambiente organizado com produtos nas prateleiras para matéria sobre tipos de azeite

Culinária

Conheça os tipos de azeite, benefícios e como usar na cozinha

Saiba a diferença entre as variações do óleo vegetal, para o que cada uma delas é indicada e como fazer a melhor escolha para suas receitas

Carol Melo 25 de Setembro de 2025
Clarice segurando um espeto de churrasco. Mulher branca de cabelo curto

País

Morre Clarice Chwartzmann, mestre churrasqueira gaúcha, após infarto no Ceará

Nascida em Passo Fundo, a profissional tinha 60 anos

Redação 14 de Setembro de 2025
Café Comércio ocupa casarão histórico do Centro de Fortaleza

Verso

Café Comércio: o que a ocupação de casarão histórico no Centro de Fortaleza ensina sobre patrimônio

João Gabriel Tréz 22 de Agosto de 2025
Cocada caseira disposta sobre uma tábua de madeira, com coco ralado ao redor, em composição rústica e artesanal

Culinária

Cocada caseira: conheça a história e aprenda a receita tradicional nordestina

Em mais de 300 anos, desde a chegada ao País, o doce acumulou diversas versões e ganhou o coração e a mesa dos brasileiros

Redação 19 de Agosto de 2025
Na imagem, produção de abacaxi temperado na Avenida Beira-Mar de Fortaleza no quiosque André do Coco

Verso

Doce, salgado ou misto e servido na casca, abacaxi temperado vira sensação na Beira-Mar de Fortaleza

De leite condensado à pimenta do reino, combinações inusitadas fazem da fruta artigo cobiçado na orla da Capital e revela potencial do quitute para atrair novos públicos

Diego Barbosa 13 de Agosto de 2025
Confira onde encontrar happy hour em Fortaleza para celebrar o Dia da Cerveja

Verso

15 bares e restaurantes com happy hour para você comemorar o Dia da Cerveja em Fortaleza

Data celebrada sempre na primeira sexta-feira de agosto cai, em 2025, no primeiro dia do mês

Redação 01 de Agosto de 2025
1 2 3