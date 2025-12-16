Entenda o que é a shortlist do Oscar, 'peneira' de indicados da Academia para 2026

A expectativa para a divulgação da lista de indicados ao Oscar 2026 é grande, mas parte da ansiedade pode ser amenizada nesta terça-feira (16), data em que a shortlist do prêmio deve ser oficializada.

Este passo deve indicar, ainda que de forma especulativa, quais as obras do último ano que podem integrar a lista dos reais indicados ao prêmio, funcionando como uma espécie de "peneira" da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O que é a shortlist do Oscar?

O termo shortlist indica uma espécie de "pré-lista", uma lista curta, nominando alguns dos fortes concorrentes. A relação não é certeira, mas pode apontar para as produções que passam para a fase seguinte do prêmio, dando uma esperança maior aos citados.

Considerando uma categoria como a de Melhores Efeitos Visuais, por exemplo, o número de inscrições é reduzido nessa etapa. De um total de 80 inscritos, a shortlist pode reduzir número para 15, do qual sairão os indicados finais.

Entretanto, nem todas as categorias entram nessa pré-lista. São divulgadas apenas as que possuem um grande volume de inscrições e que passam por uma avaliação mais minuciosa.

Confira as categorias:

Melhor Filme Internacional;

Melhor Documentário;

Melhor Curta-Metragem;

Melhor Curta (Animação);

Melhor Curta (Documentário);

Melhor Maquiagem e Cabelo;

Melhor Trilha Sonora Original;

Melhores Efeitos Visuais;

Direção de Elenco;

Fotografia;

Melhor Som;

Melhor Canção Original.

A shortlist servirá como base, nesses casos, para que os votantes da Academia confiram as produções e escolham os indicados ao prêmio.

"O Agente Secreto" e a shortlist

O longa brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Klebber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, foi o escolhido pelo Brasil como concorrente do país para a categoria de "Melhor Filme Internacional" no Oscar 2026.

Revistas especializadas em entretenimento nos Estados Unidos, onde acontece o prêmio, já deram quase como certa a indicação da produção. Apesar disso, ainda não se sabe qual a aceitação, de fato, do longa entre os membros da Academia.

Segundo a Variety, conhecida pelas previsões para a temporada de premiações, tanto "O Agente Secreto" como Wagner Moura devem receber indicações. A publicação aponta, inclusive, que o ator baiano está entre os favoritos para receber a estatueta.

A expectativa é ainda maior após a temporada positiva de "Ainda Estou Aqui", vencedor da mesma categoria no Oscar 2025. No ano anterior, o filme e atriz Fernanda Torres viraram assunto nas principais publicações de entretenimento mundiais.