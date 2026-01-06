Fortaleza terá 25 palcos no Ciclo Carnavalesco 2026, entre Pré e Carnaval
BaianaSystem divulgou agenda com show em Fortaleza no Ciclo Carnavalesco.
Marque na agenda: a partir de 16 de janeiro, Fortaleza dará início ao Ciclo Carnavalesco 2026. A folia, que compreende atrações de Pré e de Carnaval, terá ao todo 25 palcos, conforme informado pela Secretaria da Cultura do município (Secultfor).
A programação dos quatro fins de semana que compõem o Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza será divulgada na próxima segunda-feira (12), durante coletiva de imprensa.
Conforme informações da BillBoard Brasil, a banda BaianaSystem se apresentará na festa neste mês de janeiro.
O site da BillBoard divulgou a agenda de shows do grupo baiano para os dois próximos meses, confirmando que Baiana estará na capital cearense dentro do Ciclo Carnavalesco, em 31 de janeiro. Até lá, a confirmação é aguardada por meio de divulgação da Prefeitura de Fortaleza.