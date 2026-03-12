Museu da Fotografia Fortaleza celebra nove anos com exposição Fotofantasma

O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF), em celebração aos seus nove anos, abre ao público, no próximo sábado (14), a exposição Fotofantasma, primeira grande mostra de 2026. A exposição é integralmente composta por obras do próprio acervo do museu.

Com duração de um ano, a mostra reúne cerca de 100 trabalhos e propõe uma experiência que aproxima arte, memória e imaginação, em um percurso pensado especialmente para as salas do museu, em Fortaleza.

Fotofantasma tem curadoria de Germano Dushá e curadoria adjunta de Ariana Nuala, e parte de uma ideia simples e potente: a fotografia nunca é apenas um registro do que aconteceu.

“Celebrar os nove anos do museu com uma exposição construída exclusivamente a partir do nosso acervo é reafirmar a missão que nos move desde o início. A coleção é a alma do museu”, destaca o caráter simbólico da iniciativa o fundador do MFF, Silvio Frota.

CARACTERÍSTICAS DA EXPOSIÇÃO

Em vez de seguir uma linha cronológica, a exposição aposta em aproximações sensíveis. Fotografias de épocas, estilos e contextos distintos são colocadas lado a lado, criando diálogos inesperados.

O visitante percorre a mostra encontrando imagens que falam de fé, rituais, trabalho, celebrações coletivas, manifestações políticas e momentos íntimos.

O resultado é um ambiente onde diferentes narrativas se cruzam, revelando como a fotografia participa ativamente da construção de memórias individuais e coletivas.

O título “Fotofantasma” sugere uma dimensão sutil da imagem, algo que permanece mesmo depois que o instante passou.

A mostra trabalha com contrastes, presença e ausência, luz e sombra, realidade e imaginação, convidando o público a observar com mais calma e a perceber como cada fotografia carrega camadas de significado que se transformam ao longo do tempo.

ARTISTAS EXPOSTOS

O conjunto de artistas reforça, segundo a organização, a relevância e a diversidade da Coleção Paula e Silvio Frota, núcleo central do acervo do MFF.

Estão presentes nomes fundamentais da fotografia brasileira e internacional, como Claudia Andujar, Sebastião Salgado, Miguel Rio Branco, Mario Cravo Neto, Marcel Gautherot, Eustáquio Neves, Evandro Teixeira, Elza Lima, Steve McCurry e Walter Carvalho, entre outros.

MUSEU DA FOTOGRAFIA FORTALEZA

Inaugurado em 10 de março de 2017, o Museu da Fotografia Fortaleza conta com dois andares de acervo fixo e um dedicado a exposições temporárias.

Com uma equipe de mais de 40 profissionais atuando nos setores de educação, ação social, cultura e administração, o museu garante sua manutenção e realiza atividades que fortalecem a relação com a comunidade e preservam a memória de Fortaleza e do mundo.

Atualmente, o museu conta com quatro programas principais: Museu na Comunidade, Museu na Saúde, Museu Acessível e Museu Itinerante, que juntos englobam 12 projetos.

O MFF oferece cursos, oficinas e visitas guiadas, especialmente para a terceira idade, artistas, estudantes e educadores, em parceria com secretarias estaduais e municipais de Cultura, Turismo e Educação.

