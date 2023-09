CAPTEI: Museu da Fotografia Fortaleza abre exposição “A Máquina do Tempo”

Uma viagem na história através da imagem é o que promete a nova exposição de longa duração do Museu da Fotografia Fortaleza (MFF). A “A Máquina do Tempo” reúne cerca de 300 obras da Coleção Paula e Silvio Frota. São fotos, vídeos, gravações, equipamentos fotográficas e até objetos para interação dos visitantes.

Acompanhamos a abertura da mostra, que ocupa dois andares do imponente museu, fundado pelo casal Paula e Silvio Frota, dois apaixonados pela arte fotográfica.

A exposição tem curadoria de Denise Mattar, que também assinou a potente edição deste ano da Unifor Plástica.

Na abertura, os convidados ouviram a curadora Denise Mattar falar sobre a exposição e viram em primeira mão as obras, com imagens captadas por grandes fotógrafos brasileiros e estrangeiros. Vem comigo, que mostro mais dessa incrível exposição e quem já conferiu a nova atração do MFF!

